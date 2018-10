Frederic Hauge har en Sam Eyde i magen

Nok en gang har det stormet i Bellona. Hele ledergruppen trakk seg som følge av uenighet om veien videre. Miljøorganisasjonens sterke mann og grunnlegger, Frederic Hauge, har og tar all makt. Da fikk kollegene i ledergruppen nok. De orket ikke et døgn til som Haugianere.

Gründernykker

Hva striden denne gang handler om, har vært vanskelig å få tak på. At det i bunn og grunn dreier seg om en gründer som ikke har lyst til å gi fra seg skaperverket sitt, synes opplagt. Parallellene til nærlingslivets mange konflikter er åpenbare.

De siste dagers skriverier om Bellona mer enn antyder hva Hauge nå ønsker å oppnå. Han sier det rett ut til DN: – Jeg har et ønske om å gi en varig og stabil inntekt til Bellona.

Hauges startups

Aha. Det er altså derfor Hauge har vært så ivrig på å gjøre ørken til eng med Sahara Forest Project og har etablert Bellona Batteries (BeBa AS) som plattform for å skape fremtidens batterier. Regelrette startups. Med Hauge som sentral gründer. Og gjerne i finansielt partnerskap med sentrale næringslivsaktører. Som for eksempel i Beba AS, som eies 35% av gjenvinnings-penge-maskinen Noah AS.

Sterke og engenrådige gründere, som Hauge, vil innimellom skifte syn på sine medsammensvorne. De som var et middel for å nå målet, blir i stedet å anse som en ren hinderløype for å oppnå det store hårete målet der fremme.

Ble kvitt «hinderløype»

At hele ledergruppen nå går, viser (minst) tre ting: At diskusjonene internt har nådd nye høyder. At Frederic Hauge fortsatt innehar en infernalsk driv og stahet. Og at han fortsatt får med seg sine selvoppnevnte styremedlemmer på sin reise videre.

Hvorvidt Bellonas sponsorer setter pris på de siste dagers hendelser er uvisst. Vi tipper at i hvert fall enkelte av dem ønsker en forklaring på hvor veien går videre. Dersom forklaringen ikke oppfattes som god nok, vil det øke Hauges behov for å finne en annen «varig og stabil inntekt».

Det har vært mange konflikter i Bellona opp gjennom årene. Noen av dem har ført til nyetableringer av andre miljø- og klimaorganisasjoner. Zero er en av dem. Slik sett vil engasjerte miljøforkjempere, som det blir stadig flere av, ha mye å takke Hauge for.

Urkraften vil bygge industri

Hans prisverdige engasjement, entusiasme og gjennomføringskraft må ansees som en urkraft blant norske miljøorganisasjoner. Internasjonale spor har han og Bellona også bidratt til å sette. Både i Brussel og Russland. Men for Hauge er det altså ikke nok å ha blitt kongen på haugen blant norske miljøforkjempere. Han har i tillegg lenge hatt en «Sam Eyde» i magen.

Spørsmålet som gjenstår å få svar på, er om Hauges industribygging vil lykkes. Slik at Bellona får en varig og stabil inntekt. Og slik at Hauge får to - og ikke bare ett - kapittel i fremtidens historiebøker.

Skal Hauge nå sitt hårete mål, vil det trolig være nødvendig å legge om lederstilen. Alt for egenrådige gründere har en tendens til å bli presset ut til slutt. Det kan være verdt å huske på - om du da ikke tror du er helt Elon Musk.