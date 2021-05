Framtidens løsning? Felles energistasjon for båt og bil

Det som blir omtalt som verdens første lynlader for elbåt ble åpnet i Florø nå i mai. Prosjektet blir også hevdet å være verdens første kombinasjonslader for elbåt og elbil. Det er organisert slik at selve laderen står på land, med forgreininger til elbillader på land og elbåtlader på kaien. Radiusen er 20-30 meter.