I rapporten har organisasjonen sett på om Norges Bank Investment Management (NBIM) i løpet av 2023 stemte for klimaforslag på generalforsamlingene til oljeselskap og banker som låner ut penger til dem.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters tar rapporten blant annet for seg stemmegivningen til Statens pensjonsfond utland – oftest omtalt som Oljefondet – ved 16 klimaresolusjoner i store oljeselskaper.

– Stort klimaproblem

Fondet støttet sju av forslagene, ifølge gjennomgangen, mens organisasjonen mener fondet støttet «klimaskadelige» strategier i de siste ni tilfellene.

Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender, sier at Oljefondet har et stort klimaproblem.

– De fortsetter å være investert i store oljeselskaper som aktivt motarbeider klimaregulering. I tillegg lar de være å stemme ja til forslag som kunne tatt selskapene i en grønnere retning. Stikk i strid med egne mål og egen klimastrategi, sier Riise i en pressemelding.

– Skjerpe seg

I meldingen skriver organisasjonen at målet for NBIMs ansvarlige forvaltning ifølge deres egen klimahandlingsplan er «å arbeide for at selskapene i investeringsporteføljen innretter virksomheten slik at den er forenlig med globale netto nullutslipp i tråd med Parisavtalen».

– Oljefondet må rett og slett skjerpe seg hvis de skal levere på sitt eget mål om å være ledende på klima, sier Bakken Riise.

– Jeg utfordrer dem til å gripe muligheten de har til å påvirke selskapers klimaforpliktelser i mer klimavennlig retning gjennom sin stemmegivning.