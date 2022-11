Framgang på klimatoppmøtet: Enighet om nytt fond

En støtteordning knyttet til det som kalles «tap og skade», har vært et av de vanskeligste temaene på klimatoppmøtet.

Lørdag ettermiddag, én dag på overtid, kom det imidlertid et gjennombrudd.

– Det er enighet om tap og skade, sa Maldivenes miljøminister Aminath Shauna til nyhetsbyrået AP.

Dette ble bekreftet både av Norges klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) og en EU-kilde som uttalte seg til nyhetsbyrået AFP.

Stort hinder

Et av de største hindrene for framgang på møtet ser dermed ut til å være overvunnet. Tidligere lørdag sa flere deltakere på konferansen at de var redd forhandlingene kunne kollapse.

– Forhandlingene er på randen av sammenbrudd, i enda større grad en tidligere år, sa aktivisten David Tong fra organisasjonen Oil Change International, ifølge The Guardian.

EUs klimakommissær Frans Timmermans sa at han heller ville dra fra møtet uten noen beslutning, enn med en dårlig beslutning.

Men etter gjennombruddet om «tap og skade»-fondet så det lysere ut.

– Nå begynner det å skje ting i positiv retning, sa Espen Barth Eide til NRK.

1,5 grader

Eide sa han håpet at den positive utviklingen knyttet til fondet ville inspirere samtalene om reduksjoner i utslippene av klimagasser.

Spørsmål relatert til dette svært sentrale temaet har også vært vanskelige i innspurten på klimatoppmøtet. Norge og andre rike land har vært bekymret for at målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, ikke vil bli tydelig nok formulert.

I tillegg er det strid om formuleringer om å «fase ned» bruken av kullkraft, og eventuelt også andre former for fossil energi.

Uunngåelige skader

Uttrykket «tap og skade» brukes om klimaødeleggelser som det ikke er mulig å tilpasse seg eller unngå.

Ett eksempel er havnivåstigningen som truer Maldivene og andre lavtliggende øystater.

Temaet har vært svært betent i klimaforhandlingene, blant annet fordi rike land ikke vil gå med på noe som senere kan gjøre dem utsatt for søksmål og erstatningskrav.

For noen dager siden la EU-landene et forslag på bordet der de godtok opprettelse av et nytt fond som skal hjelpe fattige land med å håndtere klimaødeleggelser. Forslaget fikk støtte fra Norge, Australia og andre rike land.

Hvem skal bidra?

I EU-forslaget var det imidlertid flere betingelser. De rike landene ønsket at også utviklingsland med store klimautslipp – som Kina og oljeland rundt Persiabukta – måtte bidra til fondet.

Flere av utviklingslandene i grupperingen G77 reagerte negativt på dette. En forhandlings-kilde fra G77 hevdet at EU forsøkte å splitte landene som i forhandlingene klassifiseres som utviklingsland.

Det egyptiske vertskapet på klimamøtet la lørdag fram et nytt forslag til kompromiss om tap og skade-fondet. Forslaget dannet utgangspunkt for teksten som landene til slutt skal ha blitt enige om.

Detaljene i teksten ble ikke umiddelbart offentliggjort, og USA og Kina har foreløpig ikke bekreftet at forhandlingene om fondet er helt i mål.