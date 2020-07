Fra TU-arkivet i 1890: Hvor mye bør barn arbeide?

For mange er det i dag en selvfølge at barn og ungdom har rett til fritid, hvile og lek. Slik var det ikke alltid. For litt over hundre år siden, var det i større grad en diskusjon rundt hvor mye barn burde arbeide, og ikke om de burde arbeide. Rester av denne debatten finner man også igjen i TU-arkivet fra forrige århundreskifte.