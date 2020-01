Fra 2025 vil ikke Forsvaret ha noen anlegg mellom Stavern i Telemark og Rogaland

Allerede i 2016 besluttet Stortinget å flytte Luftforsvarets skolesenter til Værnes ettersom det er blitt hovedbasen for de nye jagerflyene. Vedtaket har vakt stort lokalt engasjement og flere ganger har lokale politikere forsøkt å få vedtaket endret.

Et siste forsøk før jul har også fått tommelen ned fra Forsvarsdepartementet, skriver Fædrelandsvennen.

– Det er trist og litt uforståelig, og det frykter jeg kan gå ut over folks forståelse og velvilje overfor Forsvaret, sier Renate Hægeland som er Høyres gruppeleder i Kristiansand.

Etter nedleggelsen vil ikke Forsvaret ha noe virksomhet i Agder. Selv om Hægeland synes det er lite fordelaktig at Forsvaret med dette forsvinner fra Sørlandet, mener hun ikke dette innebærer noen sikkerhetsrisiko for landet som helhet.

Tross tapet av 200 arbeidsplasser ,ser ikke tidligere ordfører i Kristiansand Harald Furre like mørkt på situasjonen som før.

– Signalene vi har fått, tyder på at det fortsatt vil være bruk for fagfolk på dette feltet på Sørlandet i fremtiden, og at både sivil og militær luftfart kan bli en kunde for private initiativ her, sier han til avisen.