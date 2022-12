Forsvarssjefen om stridsvogner: – Vi må passe på så vi ikke investerer i gammel, plattformbasert teknologi

For alle på utsida så det ut til at Forsvaret var i sluttforhandlinger med tyske Krauss-Maffei Wegmann (KMW) og koreanske Hyundai Rotem og at spørsmålet det gjensto å få svar på, var om det skal kjøpes inn stridsvogner av typen Leopard 2A7 eller K2 Black Panther.