– Norge befinner seg i en sikkerhetssituasjon som er preget av et betydelig alvor. Russland fremstår som både en ustabil og uforutsigbar aktør. Det er få tegn til politisk kursendring i Russland.

Det var budskapet fra forsvarssjef Eirik Kristoffersen da han onsdag formiddag overrakte sitt nye fagmilitære råd, rapporten «Trygghet i usikre tider» til forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

På grunn av krigen i Ukraina ble forsvarssjefen 11. november i fjor bedt om å framskynde sin anbefaling om hvordan Forsvaret bør se ut framover.

Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) er et sentralt innspill til langtidsplanen for forsvarssektoren (LTP) som regjeringen skal fremme i 2024.

Kristoffersen peker på at Russland utgjør den største trusselen mot Norge, og at de har demonstrert vilje til å bruke militærmakt for å nå sine mål.

– Vi må ta større ansvar for egen sikkerhet og bidrag til alliansen. Sannsynligheten for en direkte konflikt har økt, og derfor må vi økte forsvarsevnen, sa generalen da han la fram sitt råd som inneholder anbefalinger av skalerbare tiltak og prioriteringer.

Det er et helhetlig råd der forsvarssjefen bevisst anbefaler fem fokusområder som vil styrke norsk forsvarsevne og som peker ut en retning, snarere enn absolutte tall:

Utbedre svakheter ved dagens struktur

Maritim overflatestruktur

Luftvern

Langtrekkende presisjonsvåpen

Øke Forsvarets volum

Forsvarssjefens fem fokusområder i det nye fagmilitære rådet.

Dersom det blir styrket økonomi, bør satsingen på alle fem områdene skje parallelt. Dersom det blir et begrenset økonomisk handlingsrom, anbefaler han en vekststrategi som innledningsvis vektlegger å utbedre svakhetene i dagens Forsvar. Samtidig som allerede vedtatte strukturelementene innføres.

– Forsvaret har i dag ikke tilstrekkelig evne til å beskytte militære og sivile mål mot lufttrusler. Eller å bekjempe mål på lange avstander. Våre evne til å opprettholde tilstedeværelse operasjoner i maritime interesseområder er også for svak. Samtidig har ikke Forsvaret nok volum til å gjennomføre operasjoner over tid, sier Kristoffersen.

Ifølge ham er det også mangel på personell, eiendom/bygg/anlegg, materiell, ammunisjon, drivstoff og ikt.

Ikke alle anbefalinger er offentlige. FMR er i tillegg er rådet understøttet av et sett graderte delutredninger som blant annet konkretiserer kapabilitetene med hensyn til antall, samt behov for personell, trening og øving, materiell, eiendom, bygg og anlegg (EBA), ammunisjon og drivstoff, skriver Forsvaret.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen overrakker sitt nye fagmilitære råd, rapporten «Trygghet i usikre tider», til forsvarsminister Bjørn Arild Gram. Foto: Eirik Urke

Optimistiske kostnadsoverslag

Kristoffersen viser også til vanskeligheter knyttet til å realisere nåværende ambisjonsnivå for Forsvaret. Det ble blant annet tatt for stor risiko med implementeringen av gjeldende langtidsplan og den er preget av for optimistiske kostnadsoverslag.

Dersom gjeldende langtidsplan skal realiseres, beregner forsvarssjefen et merbehov på rundt 58 milliarder kroner frem til 2028. Gitt at ambisjonene oppjusteres til å inkludere stridsavgjørende ammunisjon og verdibevaring, er merbehovet i underkant av 80 milliarder kroner frem mot 2028.

Kristoffersen mener dagens personellsituasjon er den største risikofaktoren for Forsvaret. I tillegg har vedlikehold av infrastruktur ikke vært prioritert. Det er et stort og økende etterslep.

– Lagerbeholdninga av ammunisjon, særlig det vi kaller stridsavgjørende ammunisjon, er heller ikke tilstrekkelig. Oppsummert er forholdet mellom Forsvarets oppgaver, struktur og økonomi ikke i balanse i dag, sier forsvarssjefen.

For å oppnå den anbefalte veksten, vil det kreves at forsvarsbudsjettet øker med om lag åtte milliarder kroner hvert år fra 2025-2031. Og da holdes nye overflatefartøy utenfor. Kristoffersen anbefaler en tilleggsfinansiering av denne åpenbart svært kostbare anskaffelsen.

Minst fire fregatter

Når det gjelder maritim overflatestruktur, anbefaler forsvarssjefen styrking og fornyelse av alle overflatefartøy og redusere antall fartøytyper.

Han anbefaler å anskaffe minimum fire, helst seks, nye fregatter. Samt at det strukturen bygges opp rundt store og små standardfartøy basert på sivile standarder.

Inntil 4 store og 16 mindre standardfartøy med modulære våpen- og sensorsystemer om bord for fleksibilitet.

Forsvarssjefen anbefaler å gå fra sju fartøyklasser til to standardfartøy.

Når det gjelder behovet for mer luftvern, viste Kristoffersen til at våpenutviklinga gjør det mulig å ramme hele Norge ved hjelp av kryssermissiler, ballistiske missiler og droner.

Norge mangler ikke bare beskyttelse av sivile mål og beskyttelse mot ballistiske missiler. Ifølge Kristoffersen er også evnen til beskyttelse mot droner er også marginal.

– Jeg anbefaler derfor å styrke Forsvarets eksisterende luftvern med kort- og mellomlang rekkevidde, for å kunne beskytte både sivile og militære områder samtidig. For deretter å investere i nye luftvernsystemer med lang rekkevidde som gir beskyttelse mot ballistiske missiler, sier Kristoffersen.

Han sier at dette bør skje i rammen av dagens Nasams-system.

Ny rakettartilleribataljon

Generalen understreker at Forsvaret også må ha evne til å påvirke motstander med et bredt spekter av virkemidler. Mulighet til å slå tilbake blir særlig viktig i kamp mot en motstander som opererer flere typer langtrekkende våpensystem.

– For å styrke evnen til å påføre motstander tap, anbefaler jeg å øke Forsvarets evne til langtrekkende presisjonsild fra alle domener, altså land, sjø og lufta, sier Kristoffersen.

Førsteprioritet blir å etablere en fullverdig rakettartilleribataljon i Nord-Norge. Deretter bør Forsvaret etablere en rørartilleribataljon med lang rekkevidde i Finnmark landforsvar.

Også den framtidige maritime overflatestrukturen må innrettes for å kunne levere langtrekkende ild.

I tillegg mener forsvarssjefen at F-35A-kampflyene i tillegg til Joint Strike Missile (JSM) må utrustes med flere relevante våpen som øker evnen til å bryte gjennom motstanderens luftvern. Innenfor luftdomenet anbefales også anskaffelse av to ekstra C-130J transportfly og en P-8-simulator.

I tillegg må Forsvarets volum øke i alle domener for å kunne kraftsamle styrker og operere i flere områder samtidig – både hjemme og ute.

– Større volum gir også Forsvaret større utholdenhet til å gjennomføre operasjoner over tid. Tiltak som øker Forsvarets evne til situasjonsforståelse, kommando- og kontroll, ildkraft og mobilitet, bør vektlegges, sier Kristoffersen som anbefaler følgende prioritering avhengig av tildelte økonomiske rammer:

Styrke evne til etterretning i hele Forsvaret

Styrke evnen til operasjoner i cyber- og romdomenet

Anskaffe nye helikoptre, det vil si middels tunge transporthelikoptre for Hæren og helikoptre tilpasset Spesialstyrkene, samt maritime helikoptre med anti-ubåtkapasitet (ASW)

Antall nye ubåter i den kommende 212CD-klassen bør økes. Seks i stedet for fire ubåter bør prioriteres over seks i stedet fire fregatter

Etablering av mobiliserbar brigade

Styrking av luftvarslingskjeden

Mange tydelige råd

I planarbeidet trenger regjeringen innspill og råd fra eksperter, forskere, fagfolk – og fra sektoren selv. Og sjelden eller aldri har det vært bredere grunnlag for det kommende planarbeidet:

Regjeringen satte også ned en Forsvarskommisjon og en Totalberedskapskommisjon (før Russland angrep Ukraina) som har gitt sine innspill til langtidsplanen.

«Når er det alvor – rustet for en usikker fremtid» er navnet på rapporten som Totalberedskapskommisjonen overleverte til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) mandag 5. juni.

Forsvarskommisjonens rapport ble lagt fra 3. mai og var kraftig kost: Kort oppsummert var hovedbudskapet at det foreligger reelle og direkte trusler mot Norge som krever umiddelbar handling – et massivt og bredt løft av landets forsvarsevne.

Det vil selvsagt koste penger. Det klare rådet er at forsvarsbudsjettet bør økes med 70 milliarder kroner de neste ti årene, altså bortimot en dobling av dagens nivå, noe som er nødvendig blant annet for en maritim satsing.

Overleveringa fant sted i samme sal som Gram, statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum dagen før brukte til å fortelle at de nå har lagt en plan for hvordan Norge i løpet av tre år skal oppnå målet om å bruke minst 2 prosent av BNP til forsvar.

I tillegg til dette kom også Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) kom med sin forsvarsanalyse i slutten av mars. Her ble det blant annet pekt på at Forsvaret er kraftig underfinansiert for å kunne nå ambisjonene de selv har satt i sin langtidsplan frem mot 2030.