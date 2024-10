Forsvaret viser hvordan biodrivstoff kan bidra til at vi kan nå klimamålene

Nylig viste Forsvaret hvordan dette kan gjøres i praksis. De anskaffet én million liter bærekraftig flydrivstoff utenfor omsetningskravet, et tiltak som alene vil redusere Norges CO 2 -utslipp med over 2000 tonn. Dette understreker potensialet som ligger i å ta i bruk mer biodrivstoff enn det omsetningskravene krever.

Utdatert veileder bremser utviklingen

I Norge er det et myndighetskrav at en viss andel av drivstoffet skal være biodrivstoff, skriver Einar Gotaas i Drivkraft Norge.

Biodrivstoff er drivstoff produsert fra biologisk materiale, som rester fra næringsmiddelindustrien, brukt matolje eller skogbruksrester. Det er en fornybar energikilde som kan erstatte fossilt drivstoff og dermed redusere klimagassutslipp. Bærekraftig avansert biodrivstoff er et av de mest effektive og tilgjengelige tiltakene vi har, særlig i sektorer der det ennå ikke er andre modne, fornybare løsninger.

Tall fra Miljødirektoratet viser at det i 2023 ble omsatt hele 673 millioner liter bærekraftig biodrivstoff i Norge Dette bidro til å redusere utslippene med 1,5 millioner tonn i 2023, ved at biodrivstoff erstatter fossilt drivstoff liter for liter.

Avansert biodrivstoff utgjorde 97 prosent av alt biodrivstoff som ble omsatt innenfor kravene i 2023. Mesteparten av det avanserte drivstoffeet som ble omsatt i Norge, kom fra USA og Kina. Dette er biodrivstoff som lages av rester og avfall som ikke kan brukes til mat, fra blant annet næringsmiddelindustri, landbruk og skogbruk, og det har ingen direkte avskogingsrisiko.

Potensial for ytterligere klimagevinster

Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings (DFØ) veileder for offentlige anskaffelser unnlater imidlertid å informere om at biodrivstoff kan bidra til ytterligere kutt av utslippene ved anskaffelser ut over omsetningskravet. Derfor er det mange i både kommuner og fylkeskommuner som ikke vet om denne muligheten.

Stadig flere private og offentlige aktører tar i bruk avansert bærekraftig biodrivstoff utenfor omsetningskravet og bidrar med dette til betydelige utslippskutt som er helt nødvendige for å nå klimamålene, påpeker Einar Gotaas. Foto: Colourbox

Rent biodrivstoff som HVO100 kan brukes direkte i mange dieselmotorer. Ved å kreve at anskaffelsen av avansert drivstoff registreres utenfor omsetningskravet og oppfyller EUs bærekraftskriterier, sikrer vi at offentlige og private anskaffelser av HVO100 gir en ekstra klimagevinst ut over det som allerede er påkrevet med omsetningskravene.

EUs bærekraftskriterier sikrer at biodrivstoffet gir reelle klimagevinster. De krever at drivstoffet reduserer klimagassutslipp på global basis med minst 50 prosent sammenlignet med fossilt drivstoff. Avansert biodrivstoff fra avfall og rester omsatt i Norge oppfyller dette kravet med god margin og har en klimagevinst på over 80 prosent. Omsetning utenfor kravene vil bidra til at Norge øker mulighetene til å nå klimamålene.

Offentlige og private aktører viser vei

Forsvaret har nylig vist vei ved å anskaffe én million liter bærekraftig flydrivstoff (SAF) til bruk i troppetransport. Dette skjer gjennom en avtale med Norwegian, der Norwegian har kjøpt bærekraftig biodrivstoff produsert av St1 og levert av AFSN – Aviation Fuelling Services Norway AS, to av våre medlemmer. Anskaffelsen skjer utenfor omsetningskravet, slik at det fører til ytterligere klimagassreduksjoner. Oslo kommune har også tatt i bruk muligheten til anskaffelse av bærekraftig biodrivstoff ut over omsetningskravet gjennom konkrete krav i sine anskaffelser.

Dette blir gjort for å bidra til å øke tempoet i kutt av klimagassutslipp. med Norges må om 55 prosent utslippskutt innen 2030 er det nødvendig at alle sektorer, offentlige og private innkjøpere, benytter mer bærekraftig biodrivstoff i tillegg til de andre fornybare energibærerne vi har tilgang til.

Derfor er det viktig at DFØ-veilederen oppdateres slik at veilederen anerkjenner bærekraftig biodrivstoff utenfor omsetningskravene som et viktig klimatiltak. Det vil gi anskaffelser i både privat og offentlig sektor et kraftfullt verktøy for å redusere klimagassutslipp og samtidig stimulere til økt produksjon og innovasjon av bærekraftig biodrivstoff.