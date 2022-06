Kjeller, Viken: I et av laboratoriene til Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) står det en massiv stålboks i et eget rom med solide dører, også de av stål. Lokket på boksen er så tungt at det må løftes med vinsj. Inne i boksen er det et varmeisolert kammer, et utvalg målere og et videokamera.