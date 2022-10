Forsvaret skal kjøpe «fleksibelt system for rask, smidig, autonom ikke-mekanisert mobilitet på snø»

«Anskaffelsen skal utstyre Forsvaret med et fleksibelt system for rask, smidig, autonom ikke-mekanisert mobilitet på snø».

Det er den presise, om enn ordrike, beskrivelsen i konkurransen som ble kunngjort på Database for offentlige innkjøp, Doffin, 5. oktober.

Som mange sikkert har resonnert seg fram til: Forsvaret skal kjøpe ski.

Robust skiutstyr

Som det forklares i utlysningspapirene, bruker alle forsvarsgrener i Norge ski. Enkelte soldater tilbringer jevnlig mer enn 40 døgn i året på lengre arktiske patruljer, i all slags terreng og i alle slags snøforhold og temperaturer.

Derfor behøves det robuste ski, både med og uten stålkanter, som tåler langturer gjennom skog, myrlandskap og fjellterreng.

Det skal også kjøpes inn klatrefeller og robuste skistøvler, med avtagbare «liners», bindinger som kan benyttes med feltstøvler, BC-bindinger og teleskopiske skistaver.

100 millioner

Det er Forsvarsmateriell (FMA) landkapasiteter som står for anskaffelsen og det planlegges å inngå en tiårig rammeavtale som også andre aktører, som Politiet og Sivilforsvaret, kan gjøre avrop innenfor.

Behovet i første omgang anslås å være skiutstyr for rundt 100 millioner kroner, med en potensiell total verdi på rundt to og en halv ganger dette over hele avtaleperioden.

Fristen for å søke om å bli prekvalifisert er 3. november og aktuelle kandidater vil bli invitert til vinterprøver, demonstrasjoner og testing rundt nyttår. Målet er å inngå kontrakt med den valgte leverandøren rundt andre/tredje kvartal 2023.