Forsvarsmateriell og Kongsberg Defense & Aerospace (KDA) undertegnet kontrakten torsdag.

I tillegg til utskytningsenheter og ildledningssentraler bestilles det to Nasams-simulatorer. Den ene skal til Ørland og den andre til Evenes.

Anskaffelsene handler både om å erstatte materiell som er donert til Ukraina, og om å gjennomføre et generasjonsskifte for Nasams i Forsvaret, ifølge forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

– I 2024 har vi sørget for et taktskifte som gjør at vi på under ett år er sikret leveranser tilsvarende fire Nasams-batterier til Forsvaret. Denne milepælen legger et solid grunnlag for fremtidige anskaffelser, sier han.

Forsvaret har tidligere i år bestilt to Nasams-batterier, og i kontrakten lå en fastprisopsjon på mer luftvern til 2,5 milliarder kroner. Det er denne opsjonen som nå utløses.

Totalt har Forsvarsmateriell inngått Nasams-kontrakter med KDA verdt 5,7 milliarder kroner i 2024.