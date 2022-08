Wintershall Dea og partnere Sval Energi og Pandion Energy Norge melder mandag morgen at de har startet produksjonen på Nova-feltet i Nordsjøen.

Nova er et undervannsfelt, bygget ut med to havbunnsrammer, én med tre brønner for oljeproduksjon og én med tre brønner for vanninjeksjon, knyttet til Gjøa-plattformen.

Feltet inneholder omkring 90 millioner fat oljeekvivalenter, hvorav størsteparten er olje.

De siste tallene fra Nasjonalbudsjettet i høst viser at feltet da hadde en prislapp på nærmere 11 milliarder kroner, omkring 800 millioner kroner mer enn det som var estimert i utbyggingsplanen fra 2018.

Bruker eksisterende infrastruktur

Nova ligger i den norske delen av Nordsjøen, rundt 120 kilometer nordvest for Bergen og rundt 17 kilometer sørvest for Gjøa. Vanndybden er omtrent 370 meter.

Nova er koblet til den nærliggende Gjøa-plattformen, som er elektrifisert og drevet med fornybar kraft fra land. Vertsplattformen sørger for gassløft og vanninjeksjon til feltet, og mottar hydrokarboner fra Nova. I tillegg øker tilknytningsløsningen den økonomiske levetiden og lønnsomheten for Gjøa-feltet.

– Med Nova-prosjektet i drift, er Wintershall Dea nå operatør for tre undervannsfelt i Norge. Vi bygger videre på vår ekspertise innen undervannsteknologi og samtidig planlegger vi tre nye tilknytningsprosjekter. Som undervannsoperatør er det viktig for oss å dra nytte av den infrastrukturen som Norge har bygget over flere tiår, sier Hugo Dijkgraaf, konserndirektør for teknologi (CTO) i Wintershall Dea.

Olje fra Nova vil bli transportert fra Gjøa gjennom Troll Oljerør II til Mongstad, og assosiert gass vil bli eksportert via FLAGS-rørledningen (Far North Liquids and Associated Gas System) til St. Fergus i Storbritannia. Både olje og gass sendes deretter videre til det europeiske energimarkedet.

Flere prosjekter

Wintershall Dea har flere felt prosjekter i porteføljen, og etter planen skal Dvalin-feltet settes i drift senere i år. Det samme skal det partneropererte Njord Future-prosjektet, der Wintershall Dea har en eierandel på 50 prosent.

I tillegg er Wintershall Dea operatør for funnet Dvalin Nord, der plan for utbygging og drift ventes levert før utgangen av 2022. Dvalin Nord var det største funnet på norsk sokkel i 2021, og inneholder opp mot 157 millioner fat gass og olje.

– Ved å lete etter og bygge ut nye felt nær eksisterende infrastruktur, sikrer vi oss ikke bare ny produksjon. Vi kan også øke levetiden på nærliggende felt. Det muliggjør fremtidige tilknytninger og sikrer verdiskaping for våre partnere, leverandører og det norske samfunnet, sier Michael Zechner, administrerende direktør i Wintershall Dea Norge, i meldingen.