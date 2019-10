Første olje fra Johan Sverdrup-feltet kom til Mongstad

Mandag formiddag ankom den første oljen fra det nye Johan Sverdrup-feltet til Equinors raffineri på Mongstad utenfor Bergen.

Begivenheten ble markert vd en offisiell åpning på Mongstad der den første oljen fra feltet ankommer i rør. Olje- og energiminister Kjell- Børge Freiberg (Frp) var selvsagt til stede.

Oljen transporteres i rør fra Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen, en distanse på 283 kilometer. På Mongstad-anlegget lagres oljen i kaverner og klargjøres for videre transport med skip. Den første skipslasten forventes å gå fra kai og til kunder i Asia allerede denne uken, ifølge Equinor.

– Bekrefter at feltet produserer bra

– Første olje til Mongstad, kun dager etter oppstart, bekrefter at feltet produserer bra. Denne dagen markerer også starten på en ny fase, når vi nå skal bringe Johan Sverdrup-oljen til det internasjonale markedet, sier konserndirektør Irene Rummelhoff i Equinor i en pressemelding.

Produksjonen på det gigantiske oljefeltet i Nordsjøen startet 5. oktober. Det var to måneder før den opprinnelige planen og med en prislapp på 40 milliarder kroner mindre enn det som var estimert i utbyggingsplanen.

Equinor beskriver feltet som en teknologisk bragd og at dette er en merkedag for norsk oljeindustri. Blant annet skal utslippene på det nye feltet være redusert med mellom 80 og 90 prosent sammenlignet med en standard utbygging. Klimautslippene skal være på under 1 kilo CO2 per fat.

Når fase to settes i gang i 2022 skal den daglige produksjon ha kommet opp i 660.000 fat om dagen. Når feltet produserer på topp vil raffineriet på Mongstad stå for over 30 prosent av Norges oljeproduksjon.

Johan Sverdrup-feltet produserer også assosiert gass, som eksporteres via rør til Kårstø i Rogaland.