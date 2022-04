Første lydopptak fra Mars viser to lydhastigheter

De første lydopptakene fra Mars viser en stille planet med lyden av enkelte vindkast, der to ulike lydhastigheter ville ført til en merkelig hørselsforsinkelse.

I en studie publisert i tidsskriftet Nature fredag redegjør forskere for sin første analyse av et fem timer langt lydopptak fra planeten.

Opptaket er gjort av Perseverance, en robot som kjørte rundt på planeten i februar i fjor. Roboten var utstyrt med to mikrofoner som er opphavet til lydopptaket som nå er analysert.

Studien bekrefter for første gang at lydhastigheten er langsommere på Mars enn på jorden. Hastigheten på Mars er 240 meter per sekund, mens den er 340 meter per sekund på jorden.

Dette var ventet ettersom det i Mars' atmosfære er 95 prosent karbondioksid, mot 0,04 prosent i Jordens. Dessuten er den 100 ganger tynnere, noe som gjør lyden 20 desibel svakere.

Overraskelse

Men forskerne ble desto mer overrasket da de målte en lyd som ble laget av robotens laser, som undersøkte sammensetningen av planetens steiner. Denne lyden beveget seg 250 meter per sekund, 10 meter raskere enn ventet.

– Jeg fikk litt panikk. Jeg fortalte meg selv at en av de to målingene var feil, fordi på jorden har man bare én lydhastighet, sier Sylvestre Maurice, studiens hovedforfatter.

Oppdagelsen innebærer at det er to lydhastigheter på den røde planeten, én for høye toneleier – som lyden fra laserstråling, og en annen for lavfrekvente lyder – som duren fra en helikopterrotor.

Samtaletrøbbel

Dermed vil det menneskelige øret fange opp høyfrekvente lyder litt tidligere enn de lavfrekvente.

– På jorden vil all lyd fra et orkester nå deg med samme hastighet, enten den er lav eller høy. Men tenk deg på Mars, hvis du er litt lenger fra scenen, så vil det være en stor forsinkelse, sier Maurice.

– Alle disse faktorene vil gjøre det vanskelig for to mennesker å ha en samtale bare fem meter fra hverandre, skriver det franske forskningsinstituttet CNRS i en uttalelse.