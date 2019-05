Liliums første flygende eltaxi har fått luft under vingene

36 helelektriske motorer fikk verdens første flygende taxi med fem seter til å sveve i lufta i drøyt ett minutt. Det viser en video som den tyske oppstartsbedriften Lilium presenterte for noen dager siden.

Taxien kalles Lilium Jet, og er den første prototypen på den endelige modellen som skal kunne transportere en pilot og fire passasjerer opptil 300 km om gangen med en hastighet på opptil 300 km/t.

Den første flygningen sendte ikke det lille VTOL-flyet (Vertical Take-Off and Landing) ut på de litt mer kompliserte manøvrene, som når det skal rotere motorene sine i svevende tilstand, slik at det kan gå fra å lette som et helikopter til å fly horisontalt som et vanlig fly.

(Under er et videoklipp fra selskapet fra den første flyvingen):

En transporttjeneste

For to år siden sendte Lilium sin første prototyp ut på en jomfruflygning. Den hadde plass til to personer, og planen var at den skulle være så enkel å fly at alle kunne sette seg bak stikka etter en kort innføring.

Den planen har nå blitt litt endret. Nå satser Lilium på å starte sitt eget flygende taxiselskap som skal operere offentlig på linje med busser og tog. Bedriften forventer at de vil kunne sende flygende taxier ut på markedet i 2025.

«Lilium er ikke en bedrift som utvikler fly. Lilium er en transporttjeneste», har Liliums medstifter og administrerende direktør, Daniel Wigand, sagt til Financial Times.

De flygende taxiturene skal kunne bookes on-demand via en app. På den måten blir Lilium en konkurrent til Uber, som for tiden er i ferd med å få utviklet flygende taxier av Bell Helicopters.

Testflygninger uten pilot

Lufttaxien blir drevet av 36 motorer på flyets fire vinger – 12 foran og 24 bak. Flyet har ingen hale, ikke noen tradisjonelle ror, og ingen variable propeller. I stedet kan motorene tilte mens flyet svever lufta, slik at det kan gå fra en vertikal takeoff til horisontal flygning – eller omvendt. Det skriver Lilium på selskapets nettsider, men selve overgangen har ennå ikke blitt testet på den fullskala prototypen.

Den første testflygningen foregikk ubemannet, og slik vil det fortsette mens Lilium tester vanskeligere manøvrer som for eksempel overgangen. Først senere vil bedriften begynne å teste ut bemannede flygninger.

Lilium jobber dessuten allerede med å få lufttaxien sertifisert av Det europeiske luftfartssikkerhetsbyrået, og vil senere begynne den samme prosessen hos det amerikanske motstykket, Federal Aviation Administration. Dette skriver The Verge.

Lilium ville ikke opplyse noe om batteriene og vektkapasiteten flyet har til The Verge. Men de opplyser at lufttaxien på sikt vil kunne transportere fem personer og bagasjen deres.

Artikkelen ble først publisert på Ing.dk.