Første dødsulykke i sivil luftfart i Norge i år – operatøren har hatt en alvorlig helikopterulykke tidligere

To personer omkom i helikopterulykken i Verdal tirsdag. En person er alvorlig skadd og kjørt til St. Olavs hospital i Trondheim.

Ifølge TV2 er de to omkomne, en mann og en kvinne, begge i 60-årene. De pårørende er varslet.

Statens havarikommisjon (SHK) er på vei for å starte sine undersøkelser, og både hendelsesforløp og særlig årsakssammenhenger er det for tidlig å si noe om.

Men det er indikasjoner på at det er værrelatert. Operasjonslederen sier politiet ble kontaktet av flytårnet på Værnes om hendelsen klokka 10.42. Hun opplyser at politiet først fikk vite at et helikopter hadde store problemer.

Ifølge innsatslederen kunne ikke luftambulansen lande på grunn av tåka, skriver NTB.

Eneste dødsulykke i år

Ifølge SHKs oversikt, er dette den første fatale sivile luftfartsulykken i Norge i 2022. Et militært MV-22B Osprey, tilhørende det amerikanske marinekorpset, styrtet i Beiarn i Nordland under Cold Response 18. mars i år. Fire omkom i ulykken.

Midtnorsk Helikopterservice bekrefter at det er deres helikopter som er involvert i ulykken. Havaristedet er i nærheten av der selskapet holder til, like ved Stiklestad.

Helikopteret styrtet på et jorde. Foto: Jørgen Haug / NTB

– Det er vi som er involvert, det er det eneste jeg kan bekrefte nå, sier flygesjef Tor Krogstad i selskapet til Adresseavisen.

Han sier til NRK at han foreløpig ikke vil uttale seg om ulykken før han har kommet seg til Trøndelag fra Stavanger tirsdag ettermiddag.

Ifølge luftfartøyregisteret har Midtnorsk Helikopterservice fire helikoptre. Et Robinson R44 II, et Airbus AS350 B3, et AS350 BA og et Airbus EC120 B. Bildene indikerer at det var et B3 som havarerte.

Horten-ulykken

Selskapet har vært involvert i flere ulykker tidligere. Den mest alvorlige fant sted 27. januar 2010, da et av dere Robinson R44-helikoptre (LN-OCV) styrtet i sjøen rett ved fergeleiet i Horten. Alle fire om bord omkom.

SHK, daværende SHT, pekte på en kombinasjon av dårlig sikt, formasjonsflyging, et overlastet helikopter med minimalt med kraftreserve og en uerfaren flyger for å forklare ulykken.

Det var kun store materielle skader da Midtnorsk Helikopterservice 8. august 2015 gjennomførte rundflyging med to av sine helikoptre. AS350B3-helikopteret kom inn for landing rett over et R44-helikopter, og rotorvinden forårsaket at sistnevntes hovedrotor slo i halebommen.

I januar 2010 omkom fire personer da et R44 styrtet i havnebassenget utenfor Horten. Her tyder det på at flygeren mistet kontrollen da han stoppet opp i hover i tett tåke. Foto: NTB

Fartøysjefen i AS350 B3-helikopteret utførte ikke rekognosering av landingsplassen slik som beskrevet i selskapets operasjonsmanual, konkluderte havarikommisjonen.

Selskapet var også involvert i en alvorlig luftfartshendelse i Trollheimen 5. juli, med mindre skaderlle skjader på R44-helikopteret, samt en nødlanding i steinur med samme helikopter i Skåackerfjällen i Jämtland i Sverige 24. juli 2018.

Selskapets AS350 BA var involvert i en ulykke med mindre materielle skader under autorotasjonstrening med to av selskapets flygere og en kontrollant på Rygge lufthavn 16. juli 2008.