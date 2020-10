Første britiske hydrogentog klart for testing

Etter to år med utviklingsarbeid er et lokaltog av typen British Rail Class 319 bygget om, slik at det i stedet for å få strøm eksternt (enten 25 kV 50 Hz AC eller 750 V DC) nå også kan forsynes fra en brenselcelle som går på hydrogen.

University of Birmingham og selskapet Porterbrook har stått for ombyggingen av toget, som de kaller HydroFlex.

Blant annet er det installert fire trykkbeholdere for å lagre 20 kg hydrogen og to litiumionebatterier.

I testtoget okkuperer hydrogentankene en del av passasjerområdet, men i fremtidens tog, som Birmingham University allerede utvikler, er hydrogen- og batterimodulene plassert under toget.

Selve drivstoffcellen leveres av Ballard Fuel Cell Systems (FCveloCity-HD) og har en effekt på 100 kW.

Tre timers drift

Systemet om bord i testtoget er i stand til å kjøre mellom 80 og 120 km, eller omtrent tre timers drift, før det må fylles på med hydrogen eller fortsette å operere på det eksisterende elektriske systemet.

Porterbrook jobber også med et tog med en ren batteriløsning som heter BatteryFlex.

Hydrogentoget er en av løsningene den britiske regjeringen tester i et forsøk på å avvikle dieseltog innen 2040 og dermed oppnå en samlet reduksjon av landets CO 2 -utslipp på 80 prosent innen 2050.

Østerrike tester også

Det britiske toget er ikke alene om å teste hydrogen i stedet for diesel. Etter to år med testing og 180.000 kilometer kjørt i Tyskland i midten av september, klarte franske Alstom å sende det første hydrogentoget ut på skinnene i Østerrike, hvor det vil bli testet i samarbeid med det østerrikske togselskapet ÖBB.

Alstrom har allerede mottatt en bestilling på 14 hydrogentog med navnet Coradia iLint, som skal leveres fra 2022 til Niedersachsen.

Man kan kanskje undres over at britene ikke bare prøvekjører det franske/tyske toget. Men togutstyr er mindre i Storbritannia enn på kontinentet, og Coradia iLint kunne ikke komme under de britiske broene.

Det er også interesse for hydrogentog i Danmark. I fjor inngikk den danske transportministeren en avtale med sin kollega fra den tyske staten for å undersøke om hydrogentog kan gå på strekningen mellom Esbjerg og tyske Niebüll.

Artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.