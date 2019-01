Først i Norge: Nordic og Møller Eiendom bruker Magic Leap AR-briller til byggprosjektering

Slik blir den nye attraksjonen som Møller Eiendom bygger ved innkjøringen til Oslo Lufthavn. Illustrasjon: Nordic Office of Architecture

Augmented Reality (AR) er allerede tatt i bruk som visningsplattform for eiendomsmeglere og som visuell støtte på norske byggeplasser. Men til byggprosjektering har AR ennå vært en uprøvd mulighet. Inntil Møller Eiendom og Nordic Office of Architecture bestemte seg for å teste det ut i prosjekteringen av det nye vindtunnelbygget på Gardermoen.