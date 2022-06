Det opplyser en Olje- og Energidepartementet i en pressemelding mandag 20. juni.

388 millioner av disse, fordeles til 35 prosjekter innenfor miljøvennlig energi, imens 140 millioner fordeles til 13 prosjekter innenfor olje- og gassektoren.

– Stein for stein bygger vi energinasjonen Norge. Pengene vi bevilger til forskning og innovasjon er en viktig del av regjeringens satsing på utvikling av olje- og gassvirksomheten og grønt industriløft, sier olje og Energiminister Terje Aasland i pressemeldingen.

Havvind og bærekraft

Av de 48 er det fem prosjekter som skal bidra til å utvikle bærekraftig norskhavvindnæring på norsk sokkel. Et av prosjektene, ledet av Universitet i Bergen, skal kartlegge havbunnen for å forutsi hvor i områdene Utsira Nord og Søndre Norsjø II det er best egnet å forankre flytende havvind.

– Kunnskap fra olje- og gassektoren og leverandørindustrien brukes også til å kutte utslipp og til å utvikle nye, grønne næringer. Vi trenger forsknings og teknologiutvikling av høy kvalitet i disse bransjene, og ved å kombinere dette med allerede opparbeidet kompetanse vil vi få et viktig springbrett til omstillingen vi skal gjennom, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit i pressemeldingen.