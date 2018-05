I framtida kan intelligente, trådløse bolter i vindmøller eller i romfart, gi beskjed når noe er galt. Dette vil kunne redusere menneskelig skader. I tillegg skal de smarte boltene være rimelige. Et forskerteam ved NTNU i Gjøvik arbeider med en smart boltekonstruksjon. Målet er å skape bolter som selv varsler når noe ikke er som det skal være, eller når det trengs vedlikehold. Hver eneste bolt skal selv kunne kontakte et kontrollsenter. Dette senteret vil ta i mot beskjed fra alle intelligente bolter av denne typen, i alle konstruksjoner i hele verden. Det er professor Michael Cheffena, to stipendiater og Dokka Fastenerssom skal skape disse intelligente trådløse boltene. Vindmøllenes verste feil: Feilen har kostet produsenter milliarder av kroner - nå skal de til bunns i mysteriet

Sensorer som sier i fra

Visjonen til forskerteamet er å utvikle trådløse sensorer som skal installeres inne i boltene. Hvis sensorene oppdager at det er noe er galt med boltene, sender de beskjed til kontrollsenteret på Dokka, som igjen sender beskjed til sine kunder. Dette gjør det enkelt for operatørene å holde øye med og ikke minst hindre at store ulykker skjer.

Boltkonstruksjoner er ofte brukt i mange typer næringer. Formålet er å opprettholde riktig belastning og for å sikre konstruksjonens sikkerhet og pålitelighet.

Trådløse sensorer: Skal erstatte manuelt tilsyn med vindmøller

Store penger å spare

– Mange konstruksjoner som vindmøller og olje og gassinstallasjoner er utsatt for store belastninger. Dagens manuelle metoder for kontroll og vedlikehold av boltenes belastning, er svært tidskrevende og kostbare. Så derfor er det å utvikle et effektivt, felles overvåkningssystem av viktig teknisk betydning, sier Cheffena.

Det finnes allerede i dag ulike system til å overvåke konstruksjoner, men motivasjonen bak denne nye teknologien er å gjøre disse sensorene så billig som mulig, og at de skal bruke så lite energi som mulig. Denne teknologien kan også brukes i mindre skala og i mindre bolter. Sensorene kan være svært nyttige både i store og mindre tekniske installasjoner.

Prosjektet skal gå over tre år og forskerteamet er støttet av Regionalt forskingsfond og Dokka Fasteners.