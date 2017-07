Norsat-1 blir Norges første satellitt med et vitenskapelig instrument. Satellitten er en av to norske som skal skytes opp denne dagen; tvillingen Norsat-2 er med på samme rakett.

De to satellittene skal delta i den norske overvåkingen av skipstrafikken. På Norsat-1 er det i tillegg plass til to vitenskapelige instrumenter: UiOs romværinstrument mNLP og sveitsiske Clara, som skal måle solinnstråling.

– Instrumentet vårt vil gi oss viktige data om romvær som kan påvirke kommunikasjon og navigasjonssystemer, forteller Wojciech Miloch, førsteamanuensis i fysikk og leder for det tverrfaglige romteknologimiljøet 4DSpace ved UiO.

Skal utvikle «romvær-Yr»

Målet er å kunne utvikle et varsel for romvær, slik som vi har for det vanlige været litt lenger ned i atmosfæren.

mNLP ble opprinnelig utviklet for bruk i UiOs forskningsraketter. Instrumentet måler elektrontetthet i ionosfæren så godt at det skal brukes også om bord i blant annet NASA-raketter og ESAs nettverk av romværsatellitter.

Wojciech Miloch er leder for 4DSpace. Foto: Hilde Lynnebakken /UiO

I 2014 inngikk UiO en avtale med det norske elektronikkfirmaet Eidel(link is external) om romkvalifisering av instrumentet slik at det kan brukes og flys på den europeiske romfartsorganisasjonen ESAs satellitter. Videreutviklingen finansieres av ESA.

I mai 2017 ble 8 satellitter med m-NLP-instrumentet om bord ”romsatt” fra den internasjonale romstasjonen ISS, som del av det internasjonale prosjektet QB50(link is external).

Her kan du se astronaut Thomas Pesquet fortelle om QB50-prosjektet fra kuppelen på ISS:

Slik så det ut da QB50-satellittene ble skutt opp med en Atlas V-rakett fra Cape Canaveral, Florida i april.

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på titan.uio.no.