Forskernes stripe genererer strøm fra magnetfelt

Tingenes internett (IoT) inkluderer hverdagsobjekter som er koblet til Internett. Men i den forventede IoT-revolusjonen, bør alle tenkelige aspekter av samfunnet utstyres med forskjellige typer sensorer som gir oss sanntidskontroll, og kan bidra til økt automatisering.

Mange av IoT-enhetene vil få en plassering som innebærer at de krever batterier. Selv om de er ekstremt gjerrige på energibruk, er behovet for batteritjenester åpenbart ikke helt optimalt. Men nå har Penn State University utviklet teknologi som lar IoT-enheter hente strømforsyningen fra magnetfeltene som omgir for eksempel hvitevarer eller annet elektrisk drevet utstyr.

Hentet ut fire ganger mer energi

Fenomenet er ikke uutforsket, men teamets teknologi klarte å hente ut 400 prosent mer energi enn tidligere eksisterende løsninger. Deres nyskapning er papirtynn og cirka fire centimeter lang. Den består av to forskjellige materialer der det ene er magnetostriktivt og det andre er piezoelektrisk.

Magnetostriksjon er en egenskap hvor materialet gjennomgår en dimensjonsendring når det utsettes for varierende magnetiske felt. Det piezoelektriske materialet kan på sin side konvertere vibrasjonen fra den mekaniske endringen av magnetostriksjonen til elektrisitet.

Forsterker effekten

Forskerne har forsterket effekten ved at stripen er festet i den ene enden, mens den andre kan vibrere fritt. Og i den frie enden har de plassert en magnet som forsterker kraften og øker energiproduksjonen.

Stripen kan plasseres på eller i nærheten av elektriske apparater, for eksempel lamper eller kabler. Testene har vist lovende resultater. I en avstand på litt over ti centimeter fra et elektrisk vifteelement, klarte enheten å generere nok strøm til å holde 180 lysdioder tent. På litt over 20 centimeter klarte den å betjene en digital vekkerklokke.

Denne artikkelen ble først publisert av NyTeknik.