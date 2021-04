Forskere: Vertikal-akslede vindmøller er mest effektive

I fremtiden kan de tradisjonelle propellvindmøllene bli erstattet med mer kompakte vertikale vindmøller.

Det vertikalakslede vindmølledesignet ser nemlig ut til å være mer effektive enn de møllene vi kjenner fra dagens vindmølleparker.

Det viser ny forskning fra Oxford Brookes University, hvor en forskergruppe har undersøkt 11.500 timers datasimulering, og for første gang påvist i en fullskalamodell at vertikalakslede vindmøller er mer effektive enn tradisjonelle horisontal-akslede vindmøller.

– Fremtiden er vertikal

Undersøkelsen viste blant annet at vertikalakslede vindmøller som står i par, kan øke hverandres yteevne med opptil 15 prosent. Forskerne har blant annet analysert møllernes yteevne ut fra vinkel, rotasjonsretning, avstand og antall rotorer.

– Denne undersøkelsen viser at fremtiden for vindmølleparker er vertikale. Vindmølleparker med vertikal akse kan designes til å stå langt tettere på hverandre, øke effektiviteten og i siste instans senke prisene på elektrisitet. På lang sikt kan de bidra til å fremskynde den grønne omstillingen av energisystemene, sier Iakovos Tzanakis i en pressemelding.

Tzanakis er professor ved Oxford Brookes University og ledende forsker bag undersøkelsen.

Ifølge den årlige Global Wind Report må innfasing av vindkraft i verden skje tre ganger raskere det neste tiåret hvis målene i Parisavtalen skal nås.

Rom for forbedring

Hovedforfatteren bak den nye undersøkelse, Joachim Toftegaard Hansen, er tilknyttet Danmarks Tekniske Universitet. Han mener det også er rom for forbedring i tradisjonelt vindmølledesign.

Darrieus-turbinen, oppkalt etter oppfinneren, den franske aerodynamikeren George Jena Marie Darrieus. Foto: Wikimedia Commons

– Moderne vindmølleparker er en av de mest effektive måter å produsere grønn energi på, men de har én stor feil: Når vinden nærmer seg den første rekke av møller, vil det bli skapt turbulens nedstrøms som er skadelig for hvordan de neste rekkene presterer, sier han.

Det betyr ifølge Hansen at de fremste møllene kan konvertere halvparten av vindens kinetiske energi, mens de bakerste rekkene er nede på 25 - 30 prosent.

– Hver turbin koster over to millioner pund per megawatt. Som ingeniør slo det meg at det måtte finnes en mer kostnadseffektiv løsning, sier han.

Ikke en ny teknologi

Teknologien bak vertikal-akslede møller er ikke ny. Fra oldtiden og fram til 1900-tallet ble de brukt til maling av korn. Verdens første strømproduserende mølle ble bygget i 1888 og var vertikalakslet, og i 1926 kom Darrieus-turbinen.

I nyere tid har det med jevne mellomrom blitt forsket på vertikalakslede vindmøller. Både svenske og danske forskere har eksperimentert med flytende vertikalakslede vindmøller, og det gjøres forsøk med vertikalakslede vindmøller til bruk offshore.

Undersøkelsen ble først publisert i tidsskriftet The International Journal of Renewable Energy.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren for deres abonnenter og gjøres tilgjengelig for abonnenter av TU Ekstra gjennom vår samarbeidsavtale.