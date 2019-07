Forskere testet balansering med elbiler under kabelbrudd til dansk øy

Nylig var Bornholm selvforsynt med elektrisitet i over ti dager mens sjøkabelen til øya fra Sverige måtte gjennomgå planlagt vedlikehold. Selv om utkoblingen fra det sikre nordiske nettet nok har gitt litt svette i pannen hos det lokale forsyningsselskapet, er det som kjent ingenting som er så ille at det ikke er godt for noe.