Forskere: Temperaturøkning kan holdes nede med langt mindre CO2-fangst enn forventet

CO 2 -fangst og lagring (CCS) vil ifølge den danske sosialdemokratiske regjeringens nye klimaforslag sikre at 0,3 millioner tonn CO 2 blir fanget hvert år. Målet skal imidlertid ikke nås før i 2030, og ifølge en ny studie fra to forskere fra Imperial College i London er det nesten ikke mulig å komme i gang raskt nok.

Forskerne har beregnet hvor stor CCS-kapasitet som er nødvendig for at denne teknologien skal bidra til å overholde FNs klimapanels teknologiscenarier for å holde den globale temperaturøkningen under henholdsvis 1,5 og 2,0 grader. Den gode nyheten i studien er at det ikke blir nødvendig med i nærheten av så mye CCS som tidligere beregninger har vist.

– Vi har funnet at selv i de mest ambisiøse scenariene blir det neppe nødvendig med mer enn 2.700 Gt CO 2 lagringskapasitet – mye mindre enn 10.000 Gt, som noen av de største studiene tidligere har kommet fram til. Det sier dr. Christopher Zahasky, en av forskerne ved universitetets avdeling for Earth Science and Engineering, ifølge en pressemelding.

Utvikling skal opp i gir

Siden det første kommersielle CCS-anlegget åpnet i Norge i 1996, har lagringskapasiteten økt med 8,6 prosent per år. Fortsetter denne utviklingen frem til år 2100, vil lagringskapasiteten på det tidspunktet være 441 Gt. Men hvis CCS skal kunne ta sin del av CO 2 -utfordringen, må utviklingstakten ha en god sving oppover. Ifølge forskernes artikkel, som er publisert som Open Access i tidsskriftet Energy & Environmental Science, viser IPCCs teknologiscenarier at det kan være behov for opptil 2.692 Gt total lagringskapasitet innen år 2100.

Jo raskere utvidelsestakten øker, jo mer faller behovet for lagringskapasitet på lang sikt. Hvis utvidelsesgraden i 2030 har nådd 10,1 prosent, vil det totale lagringskravet være 2.692 Gt i år 2100, men hvis økningen når 12,1 prosent, vil det totale behovet bare være 1.505 Gt i år 2100.

Regjeringer må ta over oljebransjens rolle

Ifølge forskerne har utviklingen i CO 2 -lagring så langt først og fremst vært drevet av olje- og gasselskapers bruk av CO 2 -injeksjon for å presse flere hydrokarboner ut av sine felt. Derfor er 84 prosent av den lagrede CO 2 i dag pumpet ned for å få mer olje og gass opp. Hvis det skal lagres mer CO 2 samtidig som andre av IPCCs utslippsmål skal overholdes, må regjeringer over hele verden ifølge forskerne økte støtten eller komme med andre insentiver som kan drive utviklingen.

Samtidig understreker forskerne at CCS ikke kan løse klimautfordringene alene.

– Det er mange andre faktorer i kampen mot klimaendringer og deres katastrofale konsekvenser – som å bruke grønn energi, grønne transportformer og bruke energi langt mer effektivt, sier studiens andre forfatter dr. Samuel Krevor fra Imperial College, ifølge meldingen.

Denne artikkelen ble først publisert av Ingeniøren.