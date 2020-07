Forskere: Sibirsk varme «nesten umulig» uten klimaendringer

Temperaturen i regionen nådde 38 grader. Ifølge et internasjonalt forskerteam var temperaturen i den aktuelle perioden 2 grader høyere enn den ville vært dersom tiår med klimagassutslipp ikke hadde gjort planeten varmere.

De fem varmeste årene som er registrert, har inntruffet de siste fem årene, og 2020 ligger godt an til å bli det varmeste noensinne. Fra januar til juni var Sibir – der permafrosten binder opp store mengder karbon – fem grader varmere enn normalen. Varmerekorden på 38 grader ble satt i byen Verkhojansk.

– Ekstreme temperaturer

Seniorforsker Andrew Ciavarella ved Storbritannias meteorologiske institutt sier funnene som ble lagt fram onsdag, er oppsiktsvekkende.

– Dette er ytterligere bevis på de ekstreme temperaturene vi kan vente og se stadig oftere etterhvert som jordens klima blir varmere, sier han.

Selv om koblingen mellom klimaendringer og ekstremvær som tørke og superstormer er godt etablert, har det inntil nylig ikke vært mulig å koble endringen til enkelthendelser. Å undersøke slike koblinger er en voksende gren innen klimaforskningen.

Simuleringer

Denne gangen laget forskerne datasimuleringer av temperaturene gitt dagens klima – som er rundt 1 grad høyere enn før den industrielle revolusjon. Deretter sammenlignet de det med en modell som genererte temperaturer for Sibir slik de ville vært uten menneskelig påvirkning.

Det de fant, var at langvarige hetebølger vil oppstå sjeldnere enn hvert 80.000. år uten klimaendringer drevet av menneskelig aktivitet.

– Det gjør en slik hetebølge nesten umulig i et klima som ikke er varmet opp av drivhusgasser, sier forskerne og legger til at karbonutslipp har gjort slikt ekstremvær 600 ganger mer sannsynlig.

Permafrosten tiner raskere

De understreker at hetebølgen i Sibir er alvorlig for hele kloden.

Når titusenvis av kvadratkilometer med skog blir flammenes rov, slippes det ut millioner av tonn CO2. Torsdag sier det russiske skogvernet at over 5.000 mennesker jobber med å bekjempe 197 skogbranner i landet.

I tillegg fører branner og vedvarende varme til at smeltingen av permafrosten i regionen går raskere. I mai førte det til at en oljetank bygget på frossen grunn kollapset og utløste et av historiens største oljeutslipp i Sibir.

– Arktis er veldig viktig for været og luftstrømmer, så sånne høye temperaturer er viktige for hele verden, forklarer Olga Zolina fra det russiske P.P. Sjirsjov-instituttet for oseanografi.

Den nyeste forskningen har foreløpig ikke vært fagfellevurdert, men forfatterne sier den viser «noen av de sterkeste resultatene i en tilknytningsstudie noensinne».