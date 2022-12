Forskere: Hubroen forsvinner når man bygger vindmøller

Norske forskere sett på hvordan vindmøller påvirker hubroen i Norge. De undersøkte 48 hubroterritorier i Midt-Norge. Først i 2014 og 2015, så i 2020 til 2022. Det ble bygget åtte vindparker i områdene i perioden.

Hubroen forlot i stor grad territoriet hvis det var vindmøller og strømledninger i nærheten. Jo nærmere redet var vindturbinen, jo flere ugler forlot området, skriver Aftenposten.

– Tallene er veldig tydelige, og det er urovekkende at tallene er så høye. Nå som byggeperioden er over, blir det spennende å se om hubroen kommer tilbake eller om de er borte for godt, sier professor Magne Husby ved Nord universitet og NTNU Vitenskapsmuseet til avisen.

Han er en av to hovedforfattere i artikkelen.

– I Midt-Norge er store områder berørt. Fra Namsos, Overhalla og Flatanger, til Surnadal, inkludert Hitra og Frøya er det i dag 41 prosent færre lokaliteter med hubro enn før utbyggingen, sier Husby. Situasjonen kan anses som symptomatisk for hele landet.

Hubroen er sterkt utrydningstruet. For 100 år siden var hubroen vanlig over hele landet. I dag er det beregnet å være mellom 900 og 1.400 individer igjen.

Hubroen er Europas største og tyngste ugle, på 2,5-4,3 kilo og kan ha et vingespenn på 1,8 meter. Den ble totalfredet i 1971.

Studien er publisert i tidsskriftet Animals.