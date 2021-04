Forskere bruker 3D-utskrift for å gjenoppbygge utsatte korallrev

Med sine høye skyskrapere og tette bebyggelse assosieres Hongkong vanligvis med et tett bymiljø preget av høye skyskrapere over en travel havn, og hus som klorer seg fast i åssidene.

Men omgivelsene er overraskende rike på natur. Korallrevene utenfor er kanskje byens best bevarte hemmelighet. Det er ikke særlig store korallrev, men det er funnet rundt 84 ulike arter av koraller. Mangfoldet er større enn det som finnes i Det karibiske hav, ifølge forskere.

Men som svært mange korallrev i verden er også disse under sterkt press og truet av en stadig varmere klode.

3D-skrivere

Nå har forskere begynt å bruke spesielle 3D-skrivere for å hjelpe korallene. Keramikkfliser der leiren er skrevet ut med 3D-printere skal fungere som kunstige senger der korallene kan feste seg og trives. Og resultatene ser lovende ut.

– Den første gangen vi la ned flisene, var det noen få fisk rundt dem, sier marinbiolog Vriko Yu.

– Nå myldrer det av dyreliv rundt det kunstig produserte revet som ble lagt ned i fjor. Det er veldig, veldig spennende, legger Yu til.

Korallrev er rev bygd opp av kalkskjeletter. Disse stammer hovedsakelig fra koralldyr. En enkelt korall kalles en polypp, og hver polypp lever på toppen av den forrige generasjonens kalkskall. Med tiden vokser revet seg gradvis større, hvor det til slutt kan bli et enormt senter for marint liv.

Men korallene er enormt følsomme for temperaturendringer. Når de blir for varme mister de fargen sin og dør.

Bleknet og døde

Regjeringen i Hongkong satte i gang forskning på de lokale koralløkosystemene etter at de bleknet og døde i hopetall.

Å gjenopplive et dødt eller skadd rev er vanskelig. Det krever blant annet en egnet grunn der de gjenværende korallarvene kan sette seg fast og bygge et nytt hjem. Og det er her flisene fra 3D-printeren har vist seg å være svært vellykkede.

– 3D-utskrift lar oss tilpasse en flis eller en løsning for alle typer miljøer. Det er det som er denne teknologiens styrke, sier David Baker, lektor ved HKUs School of Biological Sciences. Han er leder for prosjektet.

Fliser med 400 korallfragmenter er lagt ut på en 40 kvadratmeter stor del av havbunnen i den marine parken utenfor Hongkong.

– På disse flisene overlever korallene definitivt bedre enn den tradisjonelle måten å reparere på, sier Yu. Hun mener metoden er 90 prosent vellykket.

Koraller på skipsvrak

Andre steder har man senket skip eller lagt ned betong på havbunnen for å lage et grunnlag for korallvekst. Men selv om man har oppnådd gode resultater flere steder, kan skipsvrak og betong endre kjemien i vannet.

Flisene som er brukt i Hongkong-prosjektet er laget med terrakotta, noe som skal minske miljøpåvirkningen.

– Leire er i utgangspunktet jord, og jord kan du finne overalt, sier Christian Lange, førsteamanuensis ved HKUs Institutt for arkitektur.

Leire endrer heller ikke kjemien i vannet. Hvis en flis ikke klarer å gi liv til en ny koloni, vil den bare brytes ned uten å etterlate seg spor, sier Lange.