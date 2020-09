Forsker på kalking av havet: Kan binde 26 gigatonn CO₂ i året

Å hjelpe naturen i gang for å øke det naturlige opptaket av klimagasser, såkalt geoengineering, ble aktualisert tidligere i sommer da landbruksminister Olaug Bollestad satte seg i et helikopter for å spre kunstgjødsel over skogen. Tanken er å gjødsle trærne slik at de vokser raskere og binder mer karbon.