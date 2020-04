Forsker: 3D-printet koronautstyr kan ende med søksmål

En ventil for en åndedrettsvernramme for en ansiktsmaske eller et dørhåndtak som lar døren åpnes med albuen. Det 3D-printes for harde livet for å finne løsninger på spesifikke problemer. 3D-printere har allerede et forsprang, fordi 3D-printere i utgangspunktet er født ut av en digital ver