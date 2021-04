Forlenger levetiden til snart brenseltomme Thor 10-02 med ny teknologi

Tatt i rommet: Bildet av Intelsat 10-02 er tatt av MEV-2’s infrarøde vidvinkelkamera når de to satellittene er 15 meter fra hverandre. Ringen i midten er tilkoblingen der satellitten var festet til raketten for 17 år siden. Det omtales som «launcher interface» og er det MEV-2 bruker for å koble seg til og holde fast i Intelsat 10-02, eller Thor 10-02, som Telenor kaller den delen av satellitten de bruker.

(Foto: Northrop Grumman)