Forlengelse av moms-fritak for elbiler må godkjennes i Brussel

Saken er sampublisert med Energi og Klima.

Neste år er det ti år siden Norge fikk godkjent null moms for elbiler av Eftas overvåkingsorgan ESA. Subsidiene har virket. I september i år var det flere elbiler enn rene bensinbiler på norske veier, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Men ordningen er strammet inn i løpet av disse årene, noe som er i tråd med rådene fra EØS-avtalens voktere i Eftas overvåkingsorgan for EØS-avtalen (Esa). Hele begrunnelsen for at elbiler skal ha lavere avgifter, er å skape et marked for utslippsfrie biler i Norge. Dette har Esa flere ganger sagt ja til, med henvisning til at denne formen for statsstøtte bidrar til å oppfylle klimamålene.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Klart for tidenes største tunnelprosjekt i Norge

Les også EU advarer mot utvinning av havbunnsmineraler

Dyrere med luksus

For to år siden senket flertallet på Stortinget den momsfrie grensen for elbiler til inntil 500.000 kroner. ESA for to år. Den utløper ved nyttår. Regjeringen vil forlenge denne, og det blir avgjort i budsjettforhandlingene med SV.

I en epost nylig bekrefter Finansdepartementet at de er i en «notifikasjonsprosess med ESA med sikte på å få godkjennelse fra Esa til å videreføre merverdiavgiftsfritaket for elbiler for kjøpsbeløp inntil 500.000 kroner.»

For den del av kjøpsbeløpet som overstiger 500.000 kroner beregnes merverdiavgift med alminnelig sats.

I praksis betyr det at dersom du kjøper en elbil til 700.000 kroner, betaler du 25 prosent moms bare for den delen av kjøpesummen som er over 500.000 kroner.

Møte på politisk nivå

Statssekretær i Finansdepartementet Erlend Trygve Grimstad kommer til Brussel for å delta på det årlige møtet mellom EU og EFTAs finansministre i begynnelsen av november.

Da skal han også ha møte med Esa. Det er ventet at elbilfordelene blir tema på dette møtet. Selv om det er liten sjanse for at Esa vender tommelen ned for å forlenge ordningen, kan de komme med signaler om fremtiden til ordningen. Det har skjedd tidligere.

Holdt på i ti år

Det var i 2015 at Esa godkjente ordningen med avgiftsfritak for elbiler. Godkjenningen ble gitt for to år og ordningen er forlenget flere ganger.

I budsjettet for 2022 ble det gjort endringer. Momsfritaket skulle bare omfatte 500.000 kroner av kjøpesummen. Det betyr at de dyrere modellene bare har delvis momsfritak.

Det er bare momssatsen for elbiler som må godkjennes av Esa. Elbiler er fritatt for den generelle engangsavgiften. De betaler bare den mindre omfattende vektavgiften som gjelder alle biler. Denne avgiftslettelsen er ikke omfattet av det som må godkjennes av Esa.