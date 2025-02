– Innrettes den foreslåtte norgesprisen for strøm på samme måte som strømstøtteordningen for fjernvarmen, vil det kunne få katastrofale følger for videre utvikling og drift, skriver Hafslund i brevet som TV 2 har lest.

Norgespris-ordningen, der kjernen er et tilbud om fast pris på 40 øre per kilowattime før moms, skal tre i kraft i oktober. Foreløpig er lite kjent rundt detaljene.

Situasjonen i datterselskapet Hafslund Celsio, som er landets største leverandør av fjernvarme, er bakgrunnen for at selskapet nå bekymrer seg for ordningen.

– Vi har tapt over en milliard kroner de siste tre årene på grunn av strømstøtten, sier Hafslund Celsio-direktør Martin S. Lundby.

Problemet for Hafslund er en bestemmelse i energiloven som slår fast at prisen på fjernvarme ikke kan overstige prisen på elektrisk oppvarming. I denne beregningen skal strømstøtten trekkes fra. Staten dekker strømstøtten for strømkunder, mens fjernvarmeselskapene må ta regningen selv.

Hafslunds frykt er nå at den regningen skal bli større med norgespris.

Energiminister Terje Aasland (Ap) sier at departementet jobber med tiltak for å bedre konkurransegrunnlaget for fjernvarme.

– Jeg håper vi i løpet av kort tid kan komme med tiltak som gjør at fjernvarme får trygge rammer for å videreutvikles videre.