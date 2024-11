TU møter Alfheim etter et møte med næringsministeren om handelspolitikk når Donald Trumps administrasjon overtar i USA. Den kommende presidenten har varslet økte handelsbarrierer, spesielt på varer fra Kina til USA.

– Vårt råd i dette møtet har vært å følge opp kontakten med spesielt Tyskland i det europeiske samarbeidet, for det er de som er vår viktigste partner i industripolitikken og energipolitikken. De har den tunge stemmen inn mot EU, sier Alfheim.

Organisasjonen Styrke er en sammenslåing av LO-forbundet Industri Energi og Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT).

– Problemet oppstår den dagen Mercedes får problemer med å omsette biler i USA, for vi leverer aluminium i stor grad til europeisk og tysk bilproduksjon, sier Alfheim.

Ikke bekymret for olje

– Ser du noen mulige positive effekter for norsk handel med Trump som president?

– Han er uforutsigbar, så vi får vente å se.

– Trump har signalisert at han i glad i olje og gass. Han kaller det flytende gull.

– Vi får se hva det har å si for økt leting og produksjon i USA. Vi vet vel at vi har en helt annen situasjon som den viktigste energileverandøren til Europa som en konsekvens av krigen, med ødelagte gassrør i Østersjøen. Det er vi som har gassrørene og den korteste veien til Europa. Jeg er ikke spesielt bekymret for den delen, sier Alfheim.

Vil ikke spekulere

Møtet i departementet dreide seg om muligheter og utfordringer knyttet til norsk handel med USA under den nye amerikanske administrasjonen.

Næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) vil ikke si om hun ser noen nye muligheter for handel med USA.

– Denne administrasjonen er ennå ikke på plass. Vi vet fortsatt ikke hvem de ulike ministrene blir. Vi må avvente med å kommentere politikken til vi har en politikk å kommentere, sier hun.

Noen av de nye ministrene er allerede kjent. Blant annet er det klart at Pete Hegseth blir USAs forsvarsminister. Han går fra jobben som programleder i Fox News. I tillegg er det kjent at Elon Musk og Vivek Ramaswamy får oppgaven med å effektivisere offentlig sektor.