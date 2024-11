Regjeringen har innført forbud mot flere russiske kapteiner på skip som seiler under norsk flagg, melder Aftenposten.

Forbudet gjelder nye dispensasjoner for russiske kapteiner, og ble lagt frem av regjeringen fredag. Instruksen er allerede gjeldende, men uten å ha tilbakevirkende kraft.

Avisen opplyser at instruksen ikke er offentliggjort, men kommunikasjonssjef i Sjøfartsdirektoratet Dan Inge Aarhus bekrefter overfor Aftenposten at de har mottatt den og at instruksen har trådt i kraft.

Det samme bekrefter Norges Rederiforbund som sammen med Kystrederiene stiller seg kritiske til tiltaket. Partene anser det som skadelig symbolpolitikk, og frykter utflagging av skip fra norske skipsregistre.

– Vi er veldig uenig i dette, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Knut Arild Hareide til avisen.

Han sier videre at han skjønner at spørsmålet stilles i dagens geopolitiske virkelighet, men at dette tiltaket vil skade mer enn det gagner.

Kritikken går også ut på manglende forutsigbarhet og stiller spørsmål rundt statusen for russere med dobbelt nasjonalitet eller de som er bosatt i EU.

Det skal være et økende antall utenlandske kapteiner på skip i Nis-flåten, ifølge Aftenposten. 112 russiske kapteiner fikk dispensasjon for å føre skip i Nis-registeret i perioden 1. januar 2023 og 16. mai 2024. Det samme gjaldt 20 kinesiske kapteiner.

Omkring en fjerdedel av tillatelsene gikk til ikke-norske kapteiner. Av disse var en tredjedel fra Russland og Kina. Det er landene som utgjør de alvorligste sikkerhetstruslene mot Norge, ifølge de hemmelige tjenestene.