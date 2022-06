Forbrukerrådet lanserer strømsjekk

I en undersøkelse Norstat har gjort for Forbrukerrådet, svarer en av tre at det er to år eller mer siden sist de byttet strømavtale. 15 prosent av de spurte svarer at de aldri har byttet strømleverandør.

– Mange av disse betaler trolig mer for strømmen enn de må, skriver Forbrukerrådet, som har lansert en tjeneste kalt «Fakturasjekken» hvor alle kan sjekke om de har en god, middels eller dårlig strømavtale.

– Det er store forskjeller i påslagene til strømsalgselskapene. Selv om forbrukeren ikke får gjort så mye med selve strømprisen, kan det være gode penger å spare ved å bytte til en bedre og billigere avtale, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.

Ved å legge inn postnummer, forbruk og kostnad uten nettleie fra siste strømfaktura får strømkundene vite om de har en god eller dårlig avtale. Det er også mulig å se hvem som har den beste prisen, slik at det er enklere å bytte leverandør.

Blyverket frykter at mange forbrukere er for lojale mot strømleverandøren sin.

– Vi har også en rekke eksempler på at prisene skrus opp, samtidig som mange av selskapene prakker på kundene unødvendige tilleggstjenester, slik som «grønn strøm», flyktige pristak og forsikringer som nesten aldri gjelder, som legger seg på toppen av regningen, sier hun.