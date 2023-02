Forbrukerrådet er lei av strømselskaper som bryter reglene

– Vi har å gjøre med en bransje som er tuftet på å dytte og lure forbrukerne inn i dårlige avtaler, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

Antall henvendelser til Forbrukerrådet om strøm økte med 70 prosent i fjor, og antall klager om strøm til Elklagenemnda ble doblet, skriver Dagens Næringsliv.

Forbrukerrådet mener bransjeorganisasjonen Fornybar Norge forsøker å skape et inntrykk av at det bare er noen små useriøse aktører som ødelegger. Blyverket mener det ikke stemmer:

– Store som små aktører lurer kundene til å betale dyrt for strømmen og gjør seg skyldig i en rekke brudd på eksisterende regelverk.

Toini Løvseth, leder for produksjon og marked i Fornybar Norge, sier de ikke aksepterer Blyverkets svartmaling av en hel bransje. Men hun mener det er veldig bra at forbrukermyndighetene nå slår hardere ned på enkeltselskaper.

– Vi har også tatt til orde for at det bør stilles strengere krav til selskaper for å få konsesjon og at det bør bli lettere å miste den.

– Men vi snakker om et marked med rundt tre millioner strømkunder. Én promille av disse tok kontakt med Forbrukerrådet i fjor.