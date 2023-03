For første gang i Sverige: Kjernekraft og vindkraft var like store

Totalt ble det produsert 3900 gigawattimer av begge kraftkildene i årets andre måned, skriver Ny Teknik. Fagbladet produserer hver måned en rapport som tar temperaturen på det svenske kraftmarkedet.

40 prosent av Sveriges kraftproduksjon kom fra vannkraft, mens kjernekraft og vindkraft begge produserte 28 prosent av totalen.

Stenger kraftverk midlertidig

Den svenske kjernekraftproduksjonen skal ha vært lavere enn i januar, men høyere enn i desember, da flere av kraftverkene kjørte med begrenset effekt.

Også i mars er det ventet at kjernekraftproduksjonen blir noe lavere, da Sveriges største reaktor, Oskarshamn 3, midlertidig tas ut av drift fredag denne uka grunnet en drivstofflekkasje.

Totalt kom 98 prosent av den svenske kraftproduksjonen fra fossilfrie kilder i februar, mens 69 prosent kom fra helt fornybare.

Ny Teknik skriver at det er vanskelig å planlegge produksjonen av vindkraften, og for å opprettholde balansen i kraftnettet har svenskene justerert opp produksjonen av vannkraft.

Debatten raser i Norge

Den siste tiden har debatten om kjernekraft rast i Norge etter at selskapet Norsk Kjernekraft håper å få med seg norske politikere på å bygge ut energikilden i Halden ved bruk av små, modulære reaktorer (SMR).

Selskapet mener et slikt kraftverk kan forsyne 600.000 husstander og gi jobb til 200–300 personer.

Norsk Kjernekraft mener kraftverket kan stå klart allerede i 2035, og bare vil legge beslag på rundt 400 mål areal.

– De faglige argumentene mot kjernekraft begynner å bli ganske dårlige. Motstanden handler ofte om manglende faktabasert kunnskap, sa styreleder og fungerende administrerende direktør Jonny Hesthammer i Norsk Kjernekraft til TU i september i fjor og fortsatte:

– Men vi skal ikke late som at det ikke finnes ulemper. Avfallshåndtering må gjøres på en god måte. Det har Norge alle forutsetninger for å klare.

DNV er skeptiske

Prosjektdirektør for DNVs årlige rapport Energy Transition Outlook, Sverre Alvik, fortalte til Teknisk Ukeblad i midten av februar at de ikke tror på at kjernekraft blir konkurransedyktig med andre energikilder.

Prosjektdirektør Sverre Alvik i DNV. Foto: Ellen Synnøve Viseth

Ifølge DNVs tall vil kjernekraft ble dyrere enn fornybar energi, inkludert kortsiktig eller langvarig kraftlagring.

– Vi er nok blant dem som er mest pessimistiske til kjernekraft, sa Alvik til TU.

– Powerpoint-selskaper

Norges mest kjente energianalytiker, Jarand Rystad, mener kjernekraft er dyrt og komplekst. Han sier utbyggingen krever kompetanse Norge ikke har.

Rystad mener teknologien var konkurransedyktig på 70- og 80-tallet.

– For min del kunne vi gjerne hatt atomkraft hvis det var i nærheten av økonomisk konkurransedyktig, men det er det ikke, sa Rystad til TU 9. februar.

Jarand Rystad, grunnlegger av Rystad Energy. Foto: Sverre Chr. Jarild

Hovedkritikken til Rystad er at SMR-anleggene til Norsk Kjernekraft ennå ikke produseres.

Derfor mener han at sol- og vindkraft sannsynligvis kommer til å utkonkurrere SMR-prosjektene på pris.

Rolls-Royce hevder at deres små, modulære kjernekraftreaktorer kan produseres som byggesett og være på strømnettet i 2029.

– Disse kraftverkene finnes ikke. Det er bare Powerpoint-selskaper, sa Rystad.