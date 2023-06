Før ble det kastet som avfall – nå skal silisiumsponet gjenvinnes

Ifølge Nuvosil vil den nye resirkuleringsmetoden gjøre det mulig å resirkulere silisium og aluminium, slik at det kan brukes i markedet i stedet for primærmetaller. Metoden skal være energieffektiv og kreve null CO 2 -utslipp, ifølge gjenvinningsselskapet som nå får 11 millioner i støtte fra Enova til sitt resirkuleringsprosjekt.