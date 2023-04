Follobanen stengt på grunn av signalfeil i Blixtunnelen

– Vi har mannskaper ute som driver med feilretting, men per nå har vi ingen prognose for når Blixtunnelen kan åpne igjen, sier pressevakt Britt-Johanne Wang i Bane Nor til NTB i 9-tiden søndag morgen.

Bane Nor meldte klokken 7.23 søndag morgen at Follobanen var stengt mellom Oslo S og Ski som følge av en signalfeil i Blixtunnelen. Togene bruker Østfoldbanen inntil videre mens feilrettingen pågår.

– Passasjerene må regne med forsinkelser, men det er ikke det største passasjergrunnlaget en søndag formiddag, sier Wang.

Follobanen var stengt fra 19. desember til 5. mars på grunn av feil med det elektriske anlegget. Wang sier at hun ikke vet om feilen søndag er relatert til de tidligere problemene.

