– Folk vil merke klimaendringene på kroppen om ti år

– I 2030 vil to ting ha skjedd: Vi vil være i en verden som er 1,5 grad varmere, og klimaendringene vil ha konsekvenser for våre liv. Det vil gi et større driv til å gjøre noe. Samtidig tror vi at energiomstillingen er godt i gang i 2030, at kull har falt markant og at både olje og gass er på vei ned, sier Henrik Sætness, strategidirektør i Statkraft.

Han tror både fornybar energi og elektrisk transport har trygt fotfeste i 2030, også utenfor Norges grenser.

– Hvis du ikke er som Norge, med mye fornybar vannkraft, er kraftsektoren et åpenbart sted å starte. De største punktutslippene i andre land er gjerne kraftverk.

Satser på elbillading og datasenter

Sætness sier at Statkraft alltid vil vedlikeholde vannkraftverkene sine og ønsker å vokse innen både vannkraft og fjernvarme i Norge innen 2030.

– Samtidig har vi en betydelig satsning på vind, sol og og elbillading i flere land. Vi satser også på hydrogen, biodrivstoff og datasenter, sier Sætness.

Det siste året har Statkraft kjøpt seg inn i to ladeselskaper i Tyskland. De signaliserer også at de er på vei inn i lade-markedet i Storbritannia, og før jul overtok Statkraft hele eierskapet av Grønn Kontakt.

– Foreløpig er Norge ledende i verden på elbil-andel, men vi tror det vil komme i stort monn i de fleste markeder i 2030. Det er grunnen til at vi satser på andre utvalgte land hvor det er potensial for å lage lønnsom forretning av lading, sier Sætness.

Hydrogen og biodrivstoff

Statkraft har også opprettet en egen avdeling som jobber med hydrogen-prosjekter. I året som kommer skal de delta i en utredning av hydrogentog i Sverige.

Henrik Sætness, strategidirektør i Statkraft. Foto: Alexander Benjaminsen

– Fornybar energi og elektrifisering er viktigst for klimaomstillingen, men skal man komme helt i mål må man ha ting som hydrogen og biobaserte løsninger. Det handler blant annet om energitetthet, og er nødvendig for eksempel i langdistansefly, sier Sætness.

Sammen med Södra utvikler Statkraft ny teknologi for produksjon av biodiesel.

– Råstoffet i fabrikken på Tofte er greiner og topper fra skogbruk, men i prinsippet kan prosessen ta alt biologisk materiale, sier Sætness.

Tror ikke på solparker i Norge

Han tror at Norge i 2030 fortsatt vil være dominert av vannkraft, men med et betydelig innslag av vindkraft.

– Det vil også i Norge være langt mindre bruk av fossile brensler, særlig olje, til transportformål. Det tar lang tid å bytte ut hele bilparken, men mer enn halvparten av bilflåten vil være elektrisk i 2030, spår Sætness.

– Vil Norge også ha mer solenergi i 2030?

– Ja, særlig bygningsintegrerte løsninger som også gir andre fordeler. Solparker på bakken i Norge tror vi heller ikke er økonomisk i 2030, sier Sætness.

Driver virtuelle kraftverk

Statkraft er kjent som Europas største produsent av fornybar energi, men er også Europas største aggregator av mindre fornybar produksjon. Det betyr at Statkraft tar imot strøm fra flere tusen mindre produsenter av blant annet vind- og solenergi.

Over 20.000 MW med variabel, væravhengig strøm samles og balanserer i Statkrafts virtuelle kraftverk. Statkraft har stort sett store industrikunder, og Sætness sier at Statkraft heller ikke har noen umiddelbare planer om å selge slike tjenester for husholdningmarkedet.

– Men vi skal være en aktiv eier i Grønn kontakt og de tilbyr lade-løsninger for borettslag, som jo er en form for aggregering, sier Sætness.

Han tror at norske husholdninger anno 2030 vil ha digitale løsninger og fleksibilitet i energisystemet.

– Men man vil ikke merke det, for det vil være apper og automatiske løsninger som styrer dette. Sparepotensialet er så lite at hver enkelt vil ikke orke å styre det manuelt, men det samlede potensial er stort, sier Sætness.

Selger ikke gasskraftverkene sine

Selv om han tror at gassforbruket i Europa er på vei ned om ti år, har ikke Statkraft noen planer om å selge sine egne gasskraftverk.

– Vi eier to og et halvt gasskraftverk i Tyskland som vi kjører mer og mer, etter hvert som kull er mindre lønnsomt. Gasskraftverkene går bedre nå enn de har gjort på en stund, så vi selger ikke dem med det første, sier Sætness.

Han tror at gasskraft vil behøves i kraftsystemet i mange år fremover.

– Gass vil holde seg lengst av de fossile brennstoffene, men utslippene våre skal jo til null, så gass må også kuttes i en slik horisont.