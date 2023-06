Folk må være forberedt på forsyningskrise, mener beredskapskommisjon

Saken oppdateres.

Mandag formiddag overleverte Totalberedskapskommisjonen sin rapport til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

– Vi lever i en tid med store endringer og store konsekvenser. Og – i vårt beredskapsarbeid.

Det sa Totalberedskapskommisjonen leder, tidligere forsvarssjef Harald Sunde, da han overleverte kommisjonens rapport med tittelen «Nå er det alvor».

– Vi har evaluert dagens beredskap og ser at vi har et godt utgangspunkt, men at vi har et betydelig behov for å forbedre beredskapen og nytenkning.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet nedsatte Totalberedskapskommisjonen og Forsvarskommisjonen, kort tid etter at de kom i regjering. Bare to måneder etter kommisjonen startet sitt arbeid, gikk Russland til angrep på Ukraina.

– Jeg mener det er avgjørende å kartlegge styrker og svakheter i den sivile beredskapen. Sist dette ble sett i sammenheng var da sårbarhetsutvalget fremla sin utredning i 2000. Trusselbildet har endret seg vesentlig siden den gang. Denne rapporten vil bli et viktig verktøy for å utvikle beredskap som står seg for fremtiden, sier justis- og beredskapsminister Mehl i en pressemelding.

Trenger en motstandsdyktig befolkning

Kommisjonen mener at regjeringen må rette større oppmerksomhet mot alvoret i risiko- og trusselbildet, og at rådene om egenberedskap må forsterkes:

– Rådene bør derfor utvides med omtale av det øvre krisespektret. Dette omfatter både antall dager befolkningen må kunne klare seg selv ved forsyningssvikt, og en tydeliggjøring av hvilke scenarioer det må tas høyde for.

Kommisjonen mener også vi trenger en motstandsdyktig og utholdende befolkning, at lokalt og regionalt nivå i beredskapen må styrkes, og at det nordiske beredskapssamarbeidet må utvides.

De mener at nordmenn må kunne mer enn egenberedskap, men at også skoleverket, frivillige organisasjoner og verkeplikt bør bidra til å bygge beredskapskompetanse i samfunnet.

De foreslår regionale og nasjonale kurs om totalforsvar, samfunnssikkerhet og beredskap som skal tilbys ledere i frivilligheten, organisasjoner og næringslivet.

Skal på høring

Videre foreslår utvalget at lokalt og regionalt nivå i beredskapen må styrkes, og at det nordiske beredskapssamarbeidet må utvides.

De vektlegger også at beredskapsrollen til frivillige organisasjoner må styrkes. Det samme må forsyningssikkerheten.

– Regjeringen prioriterer samfunnssikkerhet, beredskap og totalforsvar høyt. Vi må sikre at ressursene våre benyttes på den beste mulige måten, og at vi er rigget for de mange ulike utfordringene vi som samfunn står ovenfor, både nå og i fremtiden, sier Mehl i pressemeldingen om rapporten.

Totalberedskapskommisjonens rapport vil i løpet av kort tid bli sendt på offentlig høring, i likhet med Forsvarskommisjonens rapport.