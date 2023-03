Det nyinnkjøpte tankskipet skal lagre rundt 1,1 millioner fat olje som skal overføres fra supertankeren som har ligget for anker utenfor kysten av Jemen siden 1988, opplyser FNs utviklingsprogram (UNDP) torsdag.

Det japanske skipet FSO Safer har fungert som et flytende oljelager utenfor havnebyen Hodeida siden 1988. Det er ikke vedlikeholdt siden 2015, og ifølge FN er det stor fare for at fartøyet skal eksplodere eller begynne å lekke. Det vil føre til en stor økologisk og humanitær katastrofe i Rødehavet og nærliggende områder.

FSO Safer har om lag fire ganger så mye olje i tankene som det som lekket ut fra tankskipet Exxon Valdez og forårsaket enorme miljøødeleggelser utenfor kysten av Alaska i 1989.

Oljetankeren som FN har kjøpt fra selskapet Euronav, skal i løpet av den neste måneden seile til Jemen for å fjerne olje fra FSO Safer, opplyser UNDP. FN-kontorets sjef Achim Steiner kaller avtalen for et «stort gjennombrudd».

Innsatsen vil «avverge risikoen for en miljømessig og humanitær katastrofe i et massivt omfang», sier Steiner til pressen i FNs hovedkvarter.

FN ba i 2022 om drøyt 760 millioner kroner til den første fasen av en operasjon for å tømme FSO Safer for olje, noe giverland som USA, Tyskland og Nederland i fjor høst lovet å bidra med.