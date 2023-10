FN bekymret for at den offentlige orden på Gazastripen vil bryte sammen

FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) melder om innbrudd i de sentrale og sørlige områdene av Gazastripen. Hvetemel og andre grunnleggende produkter ble stjålet fra UNRWAs lagre og distribusjonssentre, skriver de i en pressemelding.

– Dette er et bekymringsfullt tegn på at den offentlige orden begynner å bryte sammen etter tre uker med krig og beleiring av Gazastripen. Folk er redde, frustrerte og desperate, skriver UNRWA.

– Frykten forverres av at telefon- og kommunikasjonslinjer ble brutt. Folk føler at de står alene, avskåret fra familiene sine både inne på Gazastripen og fra resten av verden.

Åpner for nye forsyninger

UNRWA skriver at drøyt 80 lastebiler med nødhjelp har kommet inn til Gazastripen på én uke, men at ingen lastebiler kom inn lørdag på grunn av brudd i kommunikasjonen. Ingen lastebiler er heller kommet med drivstoff som trengs til å forsyne sykehus og annen infrastruktur med strøm.

– Forsyningene på markedene er i ferd med å ta slutt mens nødhjelpen som kommer inn fra Egypt, er utilstrekkelig. Behovene til lokalsamfunnene er enorme, om så bare for grunnleggende overlevelse, mens hjelpen vi mottar er mager og inkonsekvent, skriver UNRWA.

Israel opplyser imidlertid søndag at de skal åpne for at ny nødhjelp kommer inn i ukene framover etter ønske fra USA.

Elad Goren i en enhet som koordinerer israelsk virksomhet i de palestinske territoriene sier at et felles opplegg mellom Israel, Egypt og USA er etablert for å levere forsyninger gjennom overgangen Nitzana mellom Egypt og Israel, 40 kilometer sør for Gazastripen.

Der skal lastebilene sjekkes for våpen før de får kjøre videre til Gaza.

Israel har utført tusenvis av luftangrep mot mål på Gazastripen siden Hamas-angrepet 7. oktober der 1400 mennesker ble drept og over 220 bortført, ifølge israelske myndigheter. Israel har også kuttet forsyningene av mat, vann og drivstoff til Gaza.

Søndag melder helsemyndighetene i Gaza at dødstallet har steget til 8005 etter tre ukers israelsk offensiv.

Trapper opp offensiven

I løpet av natt til søndag ble hundrevis av Hamas-mål angrepet, og en begynnende bakkeoffensiv ble utvidet.

Israels militære (IDF) sier at 450 mål ble rammet, blant dem kommandosentraler, observasjonsposter og utskytingsramper for antitankraketter. Samtidig angrep bakkestyrker Hamas-celler som forsøkte å angripe stridsvognene.

Israel er i gang med en ny fase i krigen mot Hamas, sa talsmann Daniel Hagari i en video på X/Twitter natt til søndag.

Bakkestyrkene som ble sendt inn i Nord-Gaza fredag, er ikke trukket tilbake og utvider gradvis sin virksomhet, og flere soldater er også sendt inn, sier han.

Krever sykehus evakuert

Palestinsk Røde Halvmåne opplyser søndag at Israel har bedt om at sykehuset al-Quds i Gaza by nord på Gazastripen evakueres umiddelbart.

– Siden morgenen er det blitt utført flere raid 50 meter fra sykehuset, skriver Palestinsk Røde Halvmåne i en uttalelse på Facebook.

Israel har flere ganger siden krigsutbruddet 7. oktober bedt om at al-Quds-sykehuset evakueres, men både der og ved andre sykehus som det største sykehuset, al-Shifa, har tusener av mennesker søkt ly mot bombingen i korridorer, oppholdsrom og gårdsplasser.

Legene sier det er umulig å evakuere intensivavdelinger og barneavdelinger med nyfødte spedbarn i kuvøser, og de sier de forblir på post for å hjelpe pasientene.

Mobilnett oppe igjen

Søndag begynte internett og mobilnettverket gradvis å komme opp igjen etter at det ble slått ut fredag. Det lammet helsetjenestene og gjorde det svært vanskelig å få informasjon fra enklaven.

Hjelpeorganisasjonen Care sier at de har kommet i kontakt med sine ansatte på Gazastripen igjen, og at både de ansatte og familiene deres er fortsatt i live.

– Det er med stor lettelse vi har kommet i kontakt med Cares ansatte i Gaza. Samtidig er det med gru vi har hørt deres vitnemål de siste ukene, sier Kaj-Martin Georgsen, generalsekretær i Care Norge, i en pressemelding.

Georgsen forteller at deres ansatte føler at verden har glemt dem, og at det ikke er kommet inn nødhjelp til Gazastripen under strømbruddet.

Forsyningssituasjonen var vanskelig i Gaza allerede før krigen og er forverret på grunn av den israelske blokaden og tvangsforflytningen av hundretusener av mennesker fra Nord-Gaza sørover.

– Den massive forflytningen av mennesker har lagt enormt press på lokalsamfunnene og en allerede skjør infrastruktur i Sør-Gaza, sier Thomas White i UNRWA og forteller at flere familier i sør har tatt imot opp til 50 slektninger fra nord i en bolig.

Desperat appell

FNs generalsekretær António Guterres advarte søndag om at situasjonen i Gaza raskt forverres, og han gjentok sine desperate appeller om våpenhvile.

– Situasjonen i Gaza blir mer desperat for hver time. Jeg beklager at Israel trapper opp sin militære virksomhet i stedet for at vi får en kritisk nødvendig humanitær pause, støttet av det internasjonale samfunnet, sier han.

Han sier at over 2 millioner mennesker som ikke har noe sted å flykte til, nå nektes livsviktige forsyninger, som mat, vann, ly og helsetjenester, samtidig som de utsettes for luftangrep.

Opptrappingen de siste dagene har også stukket kjepper i hjulene på Qatars forsøk på mekling for å få Hamas' gisler løslatt, melder Qatars utenriksdepartement.

Tar ikke ansvar

I Israel beskyldte statsminister Benjamin Netanyahu etterretningstjenestene for ikke å ha holdt ham informert om Hamas' planer i et innlegg på X/Twitter. Innlegget ble senere slettet.

I motsetning til militærtopper og forsvarsminister Yoav Galant har Netanyahu ikke tatt ansvar for at de militære og sikkerhetstjenestene ikke hindret Hamas' blodige angrep.

Innlegget på X/Twitter kom etter at en journalist stilte Netanyahu spørsmål om situasjonen, og sa at han fikk dokumenter både fra den militære etterretningen og den sivile Shin Bet om en økende trussel.