Flytoget tester avganger fra Tønsberg

Pilotprosjektet, som varer frem til midten av desember 2025, innebærer én tidlig morgenavgang fra Tønsberg og én sen kveldsavgang fra Gardermoen.

Målet er å teste markedspotensialet for Flytogets tilbringertjeneste i Vestfold.

– Vi ønsker i første omgang å teste denne utvidelsen av tilbudet, både i et drifts- og et kundeperspektiv. Deretter ønsker vi å utvide med flere avganger, gitt at Bane Nor har mulighet til å gi oss plass på sporet, skriver kommunikasjonsdirektør i Flytoget, Ida Marie Fottland, i en e-post til Tønsbergs Blad, som først omtalte saken.



Den første avgangen fra Gardermoen til Tønsberg er planlagt søndag 31. august kl. 23:50 og ankommer Tønsberg kl. 01:24.

Morgenen etter, mandag 1. september, går første tog fra Tønsberg til Gardermoen kl. 03:44, med ankomst kl. 05:22.

– Toget vil ha stopp på stasjonene Tønsberg, Skoppum, Holmestrand og Sande før Drammen, skriver Fottland til avisen.

Slått sammen med VY

31. mars ble Flytoget slått sammen med VY. Dette på tross av at Jernbanedirektoratet har advart mot sammenslåingen.

Målet med sammenslåingen, er ifølge regjeringen å utvikle et bedre togtilbud for flest mulig reisende på Østlandet.

Arbeidet startet i fjor høst da styrene i de to selskapene fikk mandat fra Samferdselsdepartementet, som eier både Vy og Flytoget, om å forberede sammenslåing.

