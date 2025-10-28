Abonner

Avdekket alvorlig sikkerhetsrisiko – kinesiske elbusser kan stoppes og slås av fra Kina

En sikkerhetstest Ruter har gjennomført avslørte at kinesiske elbusser i Norge kan kontrolleres fra Kina.

Ruter gjennomførte cybersikkerhetstest av to elbusser i en gruve i Sandvika.
Ruter gjennomførte cybersikkerhetstest av to elbusser i en gruve i Sandvika. Foto: Eilif Swensen/Ruter
Mari Gisvold SolbergMari Gisvold Solberg– Journalist
28. okt. 2025 - 10:34

Kortversjonen

  • Ruter har testet sikkerhetsrisikoen i egne elbusser.
  • Testene avslørte at kinesiske elbusser potensielt kan skrus av og på fra Kina.
  • Gjennom testen oppdaget Ruter at den kinesiske elbussen har en SIM-kortmodul, som kan tillate ekstern kontroll av bussene.
  • De samarbeider nå med myndigheter for å sikre at fremtidige anskaffelser har tilstrekkelig cybersikkerhet.

I sommer kunne Teknisk Ukeblad avsløre at det er 1268 kinesiske busser på vei til Norge.

Nå kan Ruter avsløre at disse bussene er sårbare for hacking og fjernstyring.

Gjennom en test som ble gjennomført i et lukket fjellanlegg i Sandvika i sommer, avdekket kollektivselskapet at kinesiske Yutong-busser har en kommunikasjonsmodul med SIM-kort, som gir produsenten digital tilgang til bussens styringssystemer.

I teorien kan denne tilgangen brukes til å stoppe eller kontrollere bussen eksternt.

– Etter denne testingen går Ruter fra bekymring til konkret kunnskap om hvordan vi kan bygge inn sikkerhetssystemer som beskytter oss mot uønsket aktivitet eller hacking av bussens datasystemer, sier administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen i en pressemelding.

Forbereder nye sikkerhetstiltak

Ruter er nå i gang med å forberede tiltak for å styrke sikkerheten i bussflåten. Det innebærer blant annet strengere krav i anskaffelsesprosesser, og vurdering av en brannmur som kan sikre lokal kontroll og hindre fjernstyring.

Fra onsdag 20. august har Skedsmo bussterminal vært stengt for trafikk.
Les også:

Raser mot fylkesråden: – En helt uholdbar situasjon

– Vi har også informert nasjonale og lokale myndigheter og samarbeider om å etablere tydelige krav til cybersikkerhet i fremtidige anskaffelser, sier Jenssen.

Han påpeker at utviklingen i bussbransjen går raskt, og at det haster å bygge inn sikkerhetssystemer.

– Neste generasjon busser vil ha større teknologisk integrasjon mellom systemene, noe som vil gjøre det vanskeligere å bygge inn brannmurer. Vi har derfor et teknologisk tidsvindu for å implementere nødvendige sikkerhetstiltak akkurat nå, sier Jenssen.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
Addovation
De har jobbet med ERP-systemer i årevis. Nå skal de bli Nordens beste leverandør

– Ikke stenge ute teknologi basert på frykt

Ruter ønsker ikke å skygge unna ny teknologi, men heller å bygge inn bedre sikkerhet.

– Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus skal ha tilgang til den beste teknologien – og den beste sikkerheten. Ruter identifiserer risiko før den blir en trussel og bygger inn riktig beskyttelse, fremfor å stenge ute teknologi basert på frykt, sier Jenssen. 

Fakta om testresultatene: 

  • Den nederlandske bussen fra VDL har ikke mulighet for fjernoppdatering av programvare og vurderes som mindre sårbar.
  • Den kinesiske bussen fra Yutong har fjernoppdateringsfunksjon, som gir produsenten digital tilgang til styringssystemer.
  • Sårbarheter i en tilknyttet oppdateringsplattform er identifisert og rettet.
  • Teknologien i bussene er fortsatt enkel, og Ruter kan isolere systemene og forsinke signaler for å kontrollere oppdateringer.
  • Testen er utført av Tor Indstøy –, VP of Risk Management and Threat Intelligence at Telenor Group Arild Tjomsland –, Special Advisor TTO at the University of Southeast Norway.

Kilde: Ruter.

Busser som denne, fra kinesiske Yutong, er blant de bussene Thomas Rohden fra Radikale Venstre ikke lenger vil at skal være velkomne i Danmark.
Les også:

Dansk politiker: Vil forby elbusser fra Kina 

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.
Se flere jobber
Hvordan lage en stillingsannonse på Tekjobb?
Les mer
Hvordan lage en stillingsannonse på Tekjobb?
Statens vegvesen
Bruingeniør rehabilitering
SKS
Driftsingeniør til team Sundsfjord
Statsbygg
Prosjekteier med personalansvar  
Anima
Operations Generalist
Nammo Raufoss AS
Mechanical Design Engineer
En tjeneste fra