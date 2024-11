Advarsler om trengsel og kø til tross - Flytogets dører må åpnes for «vanlige» passasjerer, mener et flertall i Stortinget.

SVs Mona Fagerås sier til TU at hun håper togpassasjerene vil tilpasse seg de trange flytogene.

– Det aller viktigste enkelttiltaket

– De vanlige togene er smekkfulle inn til Oslo i rushtiden. Nå åpner vi flytogene for alle reisende, som vil gjøre det enklere å reise kollektivt til jobb. Da kan vi utnytte togkapasiteten best mulig, sier partileder Marie Sneve Martinussen i Rødt.

– Det er ikke sikkert at åpne dører på dagens Flytogtilbud er det er den beste løsningen nå, sier Marius Holm, konserndirektør for marked og kommunikasjon i Vygruppen. Foto: Mads Kristiansen / Vygruppen

Forslaget fra Høyre, Frp, SV og Venstre ber regjeringen om å «snarest» tilrettelegge for åpning av flytogets dører.

Med Rødts støtte vil forslaget få flertall i Stortinget når det kommer opp på Stortinget 14. november.

– Dette er det aller viktigste enkelttiltaket for å raskt bedre trafikksituasjonen lokalt i Asker og Bærum. Det gjør at flere der kan ta toget i periodene hvor presset er størst. Det vil også gjøre hverdagen enklere for pendlere mellom Lillestrøm og Oslo, sier Martinussen.

Nygård: Smale dører kan skape forsinkelser

Samtidig har det blitt pekt på flere potensielle utfordringer knyttet til å åpne flytoget for pendlere.

– Det er en rekke praktiske, juridiske og økonomiske hindringer som gjør det krevende å få til gode løsninger, skriver samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i et skriftlig svar til Mona Fagerås (SV) i Stortinget i oktober.

Man har blant annet vurdert om flytogene er egnet for av- og påstigning av passasjerer, og spesielt på strekningen Lysaker-Oslo S, skriver Nygård.

– Konklusjonen er at siden flytogene har et inngangsparti som ikke er designet for et stort volum av samtidig av- og påstigende med korte stasjonsopphold, vil slike løsninger kunne medføre at togene står lengre tid på stasjonene og vil dermed kunne svekke punktligheten.

– Absolutt en bekymring

– Det er noen praktiske utfordringer her, sier Marius Holm, konserndirektør for marked og kommunikasjon i Vygruppen til TU.



TU har tidligere omtalt flere potensielle hindringer knyttet til å ta i bruk Flytogets kapasitet.

Det handler blant annet om hva slags billetter man kan tilby dersom Flytoget må åpne dørene, om kontrakter og mulige runder i ESA-domstolen.



Blant de mer håndfaste utfordringene, er Flytogets smale dører.



– Vi er avhengig av å ha kjapp gjennomstrømning, og spesielt på de travleste stasjonene som Nationaltheateret og Skøyen. Det er absolutt en bekymring at å bruk av den typen tog i rushtidstrafikken kan gjøre ruteplaner vanskelig å gjennomføre, utdyper Holm.

Ikke sikkert at åpne dører er beste løsningen

For å få nok kapasitet fremover, er det helt avgjørende å integrere Flytogets ruter i regiontilbudet, sier Holm.

I oktober ble det klart at regjeringen har bedt Jernbanedirektoratet om å se på muligheten for at Vy kan overta rutene til Flytoget tidligere enn 2028, som var den opprinnelige planen.

– Vy har hatt 40 prosent passasjervekst de siste 12 årene og forventer 20 til 30 prosent de neste ti. Men det er ikke sikkert at åpne dører på dagens Flytogtilbud er det er den beste løsningen nå, gitt alle utfordringene.



– Er det aktuelt for Vy og Flytoget å bytte togavganger, slik at dere for eksempel kan overta noen av rushtids-avgangene til Flytoget, og de får kjøre tog på tidspunkter med mindre trafikk?

– Forslagene Vy har spilt inn, handler nettopp om å innføre noen ekstra regiontogavganger i rushtiden - for eksempel at Mossetogene starter i Drammen framfor Stabæk. Siden ruteplanen er stram, kan slike tiltak medføre at Flytoget må redusere antall avganger noe.

Holm understreker at Vy er opptatt av å finne løsninger, og at flere av deres forslåtte tiltak nå vurderes i samarbeid med Jernbanedirekoratet og Flytoget.

Flytoget: Materiell er problemet

Det er bra at politikerne vurderer løsninger for å løse kapasitetsutfordringene i Oslo-området og Flytoget vil gjerne bidra, sier administrerende direktør Ståle Nistov.

– Men hovedgrunnen til at det nå er trangt på Vy sine tog skyldes materiellmangel, ikke en dramatisk økning i togreisende som følge av stengingen av Ring 1. Tiltakene som iverksettes må derfor gjenspeile at det er en midlertidig utfordring, sier Nistov.

Han forteller at Flytoget i flere runder har foreslått «bedre og enklere» løsninger enn de som nå diskuteres.

– Det aller enkleste, som i prinsippet kan gjøres allerede neste uke, er å flytte passasjerer som skal til og fra flyplassen fra Vys tog over til Flytoget, forteller han.

Dermed kan man frigjøre 12 000 sitteplasser i døgnet, sier Nistov. Det innebærer imidlertid at Flytoget må få mulighet til å sette ned prisen på billettene til Vy-priser.

Vil ta minst seks måneder å åpne dørene

Om Flytoget derimot skal åpne dørene for pendlere, er det en rekke praktiske, tekniske og sikkerhetsmessige forhold som må løses, ifølge Flytoget-direktøren.

– Av det vi har oversikt over nå, vil det trolig ta minimum seks måneder, sier han.

Også Nistov er bekymret for Flytogets slanke døråpninger.

– Det er en bekymring i hele det jernbanefaglige miljøet, sier han.

– Samlet sett vil dette utgjøre store forsinkelser og følgefeil gjennom dagen, som igjen kan føre til at avganger blir forsinket eller innstilt. Dermed får de reisende et dårligere togtilbud.

Håper passasjerene kan tilpasse seg

Mona Fagerås i SV skriver i en SMS at tiltaket om å åpne Flytogets dører er «helt nødvendig» for å slippe mer kø og forsinkelser.

– Hvordan kan man løse utfordringen med de smale dørene i rushtiden?

– Jeg tror og håper dette er en utfordring norske togpassasjerer klarer å løse fint ved å tilpasse seg forholdene som er på hvert enkelt tog, svarer Fagerås.

TU har bedt om en kommentar fra Nygård, men blir henvist videre til Sigbjørn Gjelsvik, leder i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite.