Flytoget åpner for å hjelpe med høst-rushet

Denne uken øker køene på E18 rundt Oslo etter fellesferien. Sperringen av kollektivfeltet og deler av Ring 1 har skapt usikkerhet rundt høstens trafikk.

– Vi ønsker selvfølgelig å bidra, sier Ida Marie Fottland, som er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Flytoget, til Budstikka.

Hun bekrefter at samtaler er i gang, men at det foreløpig er uvisst hvordan og eventuelt når det kommer bidrag. En rekke utfordringer må adresseres før togselskapet kan lette på trafikktrykket inn til Oslo.

– Hvis vi for eksempel åpner Flytoget for alle kundegrupper hele døgnet, vil det kunne gå utover tilbudet til de som skal til flyplassen, og bekymringen er at flere faktisk da vil ende med å ta bilen. Da blir det enda mer kø på veiene, vårt mål er at vi lander på en løsning som fungerer både på kort og lang sikt og som ivaretar behovene til alle kundegrupper.

– Vårt hovedansvar er å få flypassasjerer til og fra Gardermoen, det kan vi ikke tulle med, avslutter Fottland.

Kombinasjonen av stengninger av Ring 1 siden 1. juli og utvisningen av elbilister fra kollektivfeltet på E18 siden mai har gitt mer kø gjennom Asker og Bærum.

Sist uke begynte VY-tog fra Skien å plukke opp passasjerer på Asker stasjon klokken 08.06 om morgenen. Dette er en avgang som tidligere ikke stoppet på på stasjoner i Asker og Bærum.