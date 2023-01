Flyr begjærer seg konkurs

– Alle Flyrs flygninger er innstilt, og billettsalget er stanset, skriver Flyr i en pressemelding tirsdag.

I november i fjor gikk Flyr inn for en redningsplan som skulle sikre selskapet 700 millioner kroner i friske midler, men aksjekursen har ligget under det som var nødvendig for å kunne gjennomføre planen.

Mandag opplyste selskapet at de ikke lyktes med å hente inn nok penger, og at styret vurderte om det fantes alternativer for videre drift. Tirsdag kveld ble det klart at styret har konkludert med at det ikke finnes alternativer for videre drift.

– Selskapet vil onsdag morgen begjære oppbud, skriver selskapet.

– En trist dag

– Dette er en trist dag. Vi prøvde. Vi ga alt vi hadde av energi, kunnskap og erfaringer, men det var dessverre ikke nok, sier grunnlegger og styreleder Erik Braathen i Flyr.

Han beklager til alle som får ødelagt sine reiseplaner, samarbeidspartnere som må omdisponere sine ressurser, aksjonærer som taper på sin investering, og ansatte som plutselig

Fakta om Flyr Norsk lavprisflyselskap som ble etablert av Erik G. Braathen høsten 2020.

Tonje Wikstrøm Frislid er direktør i selskapet.

Selskapet tapte 452,9 millioner kroner i tredje kvartal i 2022. Store deler av tapet skyldes valutatap knyttet til avtaler i amerikanske dollar, ifølge selskapet.

16. november ble det vedtatt en emisjon, der 250 millioner kroner ble hentet inn i første fase av en plan om å hente inn til sammen 700 millioner kroner i friske penger.

Siden aksjekursen sank under 1 øre som forutsatt i redningsplanen, ble det før jul jobbet med en alternativ finansieringsplan. 30. januar 2023 ble det klart at Flyr ikke kom i mål med den nye finansieringsplanen.

Flyr tok flere grep for å komme seg gjennom vintersesongen, blant annet et nedskalert innenlandstilbud, samt permittering av rundt 50 prosent av arbeidsstyrken.

Selskapet opplyste tirsdag 31. januar 2023 at de begjærer selskapet konkurs 1. februar.

står uten jobb.

– Det er smertefullt å skuffe så mange. Samtidig vil vi takke alle som har heiet på oss, reist med oss og samarbeidet med oss. Det har gitt oss stor motivasjon til å gi gode opplevelser til våre gjester, sier Braathen.

Går inn for landing

På flyselskapets nettsider oppfordres kunder som har bestilt billett hos Flyr, til å kontakte sitt kredittkortselskap for refusjon.

– Bobestyrer vil overta alt ansvar for Flyr. Selskapet vil dele kontaktinformasjon på www.flyr.com så snart den blir tilgjengelig, står det på siden.

De beklager til alle som har valgt å fly med selskapet det siste halvannet året, og beklager på det sterkeste til alle som blir berørt av at de nå må gå inn for landing.

Beinhard konkurranse i luftfarten

Konkursen i Flyr er trist for både norsk luftfart, de ansatte og for passasjerene, sier forbundsleder Aleksander Wasland i Norsk Flygerforbund.

Forbundet organiserer i overkant av 60 piloter i det konkursrammede flyselskapet.

Wasland sier at de ansatte i Flyr over lengre tid har stått i en krevende situasjon, men berømmer dem for å ha vært lojale mot selskapet og for å ha bidratt med løsninger som har gitt selskapet forutsigbare rammer.

– Flyr har representert noe nytt og positivt i luftfarten og hatt fokus på en sosialt ansvarlig luftfart og å støtte opp om den norske modellen. At Flyr ikke finner grunnlag for videre drift viser hvor beinhard konkurransen i luftfarten er, sier Wasland.